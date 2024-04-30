Эл рассказал журналистам свою историю. Он отметил, что устал от одиночества и решил встретить женщину своей мечты. На собственное счастье Эл не скупится. За билборд со своим фото он еженедельно платит 400 долларов (более 15 тысяч гривен).

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Эл получил уже сотни звонков

Ради своей любви Эл готов переехать куда угодно: даже на территорию другой страны. Если не удастся найти счастье в США, Эл рассматривает вариант Великобритании.



Эл уверен, что встретит свое счастье / SWNS

От женщины мечты мужчина ждет искренности и честности. Кроме того, Эл отмечает, что очень любит караоке и ожидает, что любимая разделит его увлечение.

Мне просто нужен кто-то лояльный, я хочу, чтобы кто-то был честен по отношению к себе и искренний, кто будет заниматься тем, чем он действительно хочет заниматься,

– отмечает Эл.

За первые несколько недель истории билборда Эл получил около 400 звонков и 50 электронных писем. Эл замечает: некоторые надеются, что у него есть деньги и он может финансово помочь. В частности, закрыть счета.

Эл отмечает: когда он встретит своего человека, то прежде всего хочет посмотреть ей в глаза.