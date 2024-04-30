Ел розповів журналістам свою історію. Він зауважив, що втомився від самотності та вирішив зустріти жінку своєї мрії. На власне щастя Ел не скупиться. За білборд зі своїм фото він щотижня платить 400 доларів (понад 15 тисяч гривень).

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Ел отримав вже сотні дзвінків

Заради свого кохання Ел готовий переїхати будь-куди: навіть на територію іншої країни. Якщо не вдасться знайти щастя у США, Ел розглядає варіант Великої Британії.



Ел впевнений, що зустріне своє щастя / SWNS

Від жінки мрії чоловік чекає щирості та чесності. Окрім того, Ел наголошує, що дуже любить караоке і очікує, що кохана розділить його захоплення.

Мені просто потрібен хтось лояльний, я хочу, щоб хтось був чесний щодо себе та щирий, хто займатиметься тим, чим він дійсно хоче займатися,

– наголошує Ел.

За перші декілька тижнів історії білборда Ел отримав близько 400 дзвінків та 50 електронних листів. Ел зауважує: дехто сподівається, що він має гроші і може фінансово допомогти. Зокрема, закрити рахунки.

Ел наголошує: коли він зустріне свою людину, то насамперед хоче подивитися їй у вічі.