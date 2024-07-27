Невеста в последние минуты сменила жениха, чем ошеломила всех гостей

Женщина очень обрадовалась, когда ее друзья из колледжа Сара и Джон решили пожениться. Однако за несколько месяцев до свадьбы поведение невесты стало странным, а в сам день бракосочетания она вообще всех шокировала – вместо Джона в роли жениха был другой мужчина.

Все с нетерпением ждали этой свадьбы

Женщина, назовем ее Мэри, ведь она пожелала остаться анонимной, отметила, что эта история случилась несколько лет назад. Однако это до сих пор самая странная свадьба, на которой она когда-либо была.

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Сара и Джон начали встречаться еще в колледже. Они всегда были не разлей вода, поэтому все подруги Сары воспринимали ее бойфренда как близкого друга. На Рождество, когда девушки снова собрались вместе уже после выпуска из колледжа, Сара рассказала, что нашла новую работу, они с Джоном обручились и планируют купить дом.

Мэри и другие подруги были в восторге от этой новости, ведь Сара и Джон – первая пара друзей, которая женится. Свадьбу жених и невеста запланировали на март. Сара сказала девушкам, чтобы они готовились, ведь все будут подружками невесты.

Мэри с нетерпением ждала этой свадьбы, однако пришел февраль, а приглашение на свадьбу она не получила. Мэри не знала никаких деталей – когда именно будет свадьба, какой должен быть цвет платьев у свидетельниц. Девушка позвонила другой подруге, чтобы узнать, что происходит. Та рассказала, что Сара очень озабочена в последнее время. Платье якобы должно было быть синим, но девушка была не уверена. Она объяснила, что бумажных приглашений не будет, потому что молодожены решили сэкономить и отправить гостям электронные.

За 3 недели до свадьбы другая дружка написала мне, что девичника не будет, поскольку они не хотят тратить на это деньги. Я получила адрес и время для церкви и вечеринки. Мне это показалось чрезвычайно странным. Мне было грустно, что это была моя первая свадьба в роли подружки невесты, и она оказалась очень скучной,

– рассказала Мэри.

Однако она с пониманием отнеслась к финансовым трудностям друзей. Мэри еще не знала, что ждет ее впереди.

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Невеста была беременна от другого

Когда Мэри приехала на венчание, то была ошеломлена увидеть в качестве жениха не Джона, а неизвестного мужчину. Выяснилось, что Сара собралась замуж за некоего Майка. Все родственники со стороны невесты были просто ошеломлены и растеряны, ведь о смене жениха знали только родители Сары. Никто даже не произносил тост, а родители невесты пытались объяснить гостям, что произошло. Зато родственники Майка весело проводили время.

Мэри не могла дождаться, когда этот день закончится, ведь все чувствовали себя очень неудобно и атмосфера была странной. А потом одна из подружек рассказала ей всю правду. Сара познакомилась с Майком на новой работе. Она уже тайно встречалась с ним, когда Джон сделал предложение и начал выплачивать дом. В конце января Сара узнала, что беременна от Майка, а потому отменила помолвку с Джоном. Девичника не было именно потому, что женщина чувствовала себя плохо.

Сара и Майк хотели быстро пожениться, пока беременный животик женщины был еще незаметен. Именно поэтому они решили провести церемонию в тот же день, когда у Сары была запланирована свадьба с Майком. Интересно, что никто из гостей Майка не знал, что невеста в тот день должна была выходить замуж за другого.

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Как сложилась жизнь пары

С тех пор прошло много лет, и сейчас у Сары и Майка есть 5 детей. Мэри и другие подруги считают, что женщина сделала правильно, когда вышла замуж за Майка. Выяснилось, что Джон был с ней не таким хорошим, как все думали. Сейчас женщина счастлива со своим мужем, а Джон после этой истории попал в психиатрическую больницу с депрессией.

В конце концов, мы все считаем, что Сара приняла лучшее решение. Очевидно, что она очень-очень довольна своей жизнью, но то, как она справилась с изменениями, было просто сумасшедшим,

– подчеркнула Мэри.

Женщина до сих пор считает, что эта свадьба была самой странной, на которой она была.