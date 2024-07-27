Усі з нетерпінням чекали цього весілля

Жінка, назвемо її Мері, адже вона бажала залишитися анонімною, зазначила, що ця історія трапилася кілька років тому. Однак це досі найдивніше весілля, на якому вона коли-небудь була.

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Сара і Джон почали зустрічатися ще в коледжі. Вони завжди були не розлий вода, то ж усі подруги Сари сприймали її бойфренда як близького друга. На Різдво, коли дівчата знову зібралися разом вже після випуску з коледжу, Сара розповіла, що знайшла нову роботу, вони з Джоном заручилися і планують купити будинок.

Мері та інші подруги були в захваті від цієї новини, адже Сара і Джон – перша пара друзів, яка одружується. Весілля наречені запланували на березень. Сара сказала дівчатам, щоб вони готувалися, адже всі будуть подружками нареченої.

Мері з нетерпінням чекала цього весілля, однак прийшов лютий, а запрошення на весілля вона не отримала. Мері не знала жодних деталей – коли саме буде весілля, який має бути колір суконь у дружок. Дівчина подзвонила іншій подрузі, щоб дізнатися, що відбувається. Та розповіла, що Сара дуже заклопотана останнім часом. Сукня нібито мала бути синьою, але дівчина була не впевнена. Вона пояснила, що паперових запрошень не буде, бо молодята вирішили зекономити і відправити гостям електронні.

За 3 тижні до весілля інша дружка написала мені, що дівич-вечора не буде, оскільки вони не хочуть витрачати на це гроші. Я отримала адресу та час для церкви та вечірки. Мені це здалося надзвичайно дивним. Мені було сумно, що це було моє перше весілля у ролі подружки нареченої, і воно виявилося дуже нудним,

– розповіла Мері.

Однак вона з розумінням поставилася до фінансових труднощів друзів. Мері ще не знала, що чекає її попереду.

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Наречена була вагітна від іншого

Коли Мері приїхала на вінчання, то була приголомшена побачити нареченим не Джона, а невідомого чоловіка. З'ясувалося, що Сара зібралася заміж за якогось Майка. Усі родичі зі сторони нареченої були просто приголомшені і розгублені, адже про зміну нареченого знали лише батьки Сари. Ніхто навіть не виголошував тост, а батьки нареченої намагалися пояснити гостям, що сталося. Натомість родичі Майка весело проводили час.

Мері не могла дочекатися, коли цей день закінчиться, адже усі почувалися дуже незручно й атмосфера була дивною. Аж потім одна з дружок розповіла їй усю правду. Сара познайомилася з Майком на новій роботі. Вона вже таємно зустрічалася з ним, коли Джон освідчився і почав виплачувати будинок. Наприкінці січня Сара дізналася, що вагітна від Майка, а тому скасувала заручини з Джоном. Дівич-вечора не було саме тому, що жінка почувалася зле.

Сара і Майк хотіли швидко одружитися, поки вагітний животик жінки був ще непомітний. Саме тому вони вирішили провести церемонію у той самий день, коли в Сари було заплановане весілля з Майком. Цікаво, що ніхто з гостей Майка не знав, що наречена у той день мала виходити заміж за іншого.

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Як склалося життя пари

Відтоді минуло багато років, і зараз в Сари та Майка є 5 дітей. Мері та інші подруги вважають, що жінка зробила правильно, коли вийшла заміж за Майка. З'ясувалося, що Джон був з нею не таким добрим, як усі думали. Зараз жінка щаслива зі своїм чоловіком, а Джон після цієї історії потрапив у психіатричну лікарню з депресією.

Зрештою, ми всі вважаємо, що Сара прийняла найкраще рішення. Очевидно, що вона дуже-дуже задоволена своїм життям, але те, як вона впоралася зі змінами, було просто божевільним,

– наголосила Мері.

Жінка досі вважає, що це весілля була найдивнішим, на якому вона була.