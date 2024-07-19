Сестри намагаються одночасно завагітніти

Анна та Люсі, мабуть, найбільш однакові близнючки у світі. Жінки навіть зробили пластичні операції, щоб стати ще більше схожими.

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Ми просто думаємо, що ми одна людина. Ми не будемо щасливі, якщо не будемо ідентичні,

– сказали дівчата.

Якось, коли Анна записалася до стоматолога, щоб вирвати хворий зуб, Люсі також прийшла до спеціаліста, щоб позбутися того самого зуба. Хоча у неї він був абсолютно здоровий. Просто жінка не хотіла хоч якось відрізнятися від своєї сестри. Жінки навіть зважують свою їжу, щоб завжди їсти однакові порції.



Анна та Люсі – найоднаковіші близнючки у світі / Фото з інстаграму дівчат

В амурних справах Анна та Люсі також не хочуть відрізнятися. Колись вони пробували зустрічатися з різними чоловіками, але їм це не сподобалося. Дівчата хочуть бути завжди разом, а тому закохалися в одного чоловіка – Бена.

Сестри познайомилися з Беном близько 10 років тому і всі троє закохалися. Ревнощів між дівчатами не має, адже вони все роблять разом, навіть в душ ходять втрьох. Схоже, що дівчата планують одружитися з Беном, бо вже називають його своїм нареченим.

Зараз жінки намагаються одночасно завагітніти, бо хочуть пережити цей досвід разом.