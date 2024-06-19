Разойтись или увеличить дистанцию: что делать, если вы устали от партнера

Часто в отношениях приходит момент, когда вам кажется будто партнер надоел. Вы мечтаете провести несколько дней на расстоянии и не понимаете, нормальное ли это ощущение. Психолог рассказала, бывает ли так в счастливых отношениях и что с этим делать.

В каких ситуациях возникает усталость от партнера

Многие люди ошибочно считают, что нужно все время проводить со второй половинкой. Мол, вам всегда должно быть радостно и хорошо вместе, а в противном случае – никакая это не любовь. Психолог Светлана Олейник объяснила, что на самом деле все не так.

Читайте также Тиндер больше не в тренде: поколение Z предпочитает старомодный поиск пары

Каждый человек иногда хочет быть наедине, или провести время с друзьями. Бывает, что объятия и поцелуи надоедают и это нормально. Вы можете чувствовать усталость от своего партнера, если:

вы оба работаете из дома и соответственно все время проводите вместе, или же вы работаете на одной работе, где часто пересекаетесь;

у вас маленькая квартира, где нет места для личного пространства;

вы никогда не проводите время отдельно, не ходите на встречи с подругами или друзьями;

вы сократили или полностью ограничили общение с людьми, которые не являются общими друзьями или знакомыми;

вы перестали уделять время своим хобби.

Сигналы о том, что пора увеличить дистанцию, посылает наш организм. Вы можете чувствовать раздражение, нежелание касаться партнера и думать о разрыве отношений.

Интересно Почему не удается найти любовь: честная и жесткая правда

Как все исправить

Поделитесь своими чувствам с партнером, но при этом осторожно подбирайте слова. Не говорите: "Я устал от тебя". Лучше используйте фразу: "Я тебя люблю, но чувствую, что нуждаюсь в большем личном пространстве". Вместе с любимым человеком придумайте способ, в который вам будет удобно увеличить дистанцию. Вот несколько из них:

имейте регулярный промежуток времени только для себя, когда каждый из партнеров может заниматься тем, чем хочет;

съездите на выходные куда-то без партнера;

больше общайтесь с друзьями;

если есть возможность, то найдите жилье, где у каждого будет больше пространства;

иногда спите в отдельных комнатах.

Не всем подойдут эти варианты. Для каждой пары будут приемлемы свои способы и мера дистанции. Главное, чтобы вы чувствовали свою автономность и раздельность,

– объяснила психолог.

Важно понимать, что дистанция – не навсегда. У вас могут быть разные периоды и все они – нормальные. Кроме того, почувствовав, что у вас есть достаточно личного пространства, впоследствии вы можете стать даже ближе.