Самый горячий момент

"Бриджертоны" лучше всего демонстрируют, как работает отсроченное удовольствие. Причем этот урок сценаристы сериала демонстрируют в каждом сезоне.

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В первом сезоне все с восторгом наблюдали за историей любви Дафны и Саймона. Вспомните момент, как они нежно танцевали, а затем Саймон касался плеч Дафны. Эти детали на самом деле были очень эротическими, поскольку показывали максимальную близость, которую влюбленные могут получить до брака.

Во втором сезоне все были тронуты сценой, когда Кейт держит руку Энтони на своей груди, чтобы успокоить его. О третьем сезоне спойлерить не будем, а сразу заметим основное – сценаристы дразнят зрителей нежными сценами.

В жизни все работает так же. Иногда люди очень спешат заняться сексом, но момент перед ним может быть значительно горячее.

Как перенести урок от "Бриджертонов" в жизнь

Отправьте любимому человеку сексуальные фото, когда вы не вместе. Ваш партнер или партнерша не смогут дождаться возвращения домой, чтобы заняться любовью.

Попробуйте подразнить друг друга, чтобы еще больше разжечь страсть между вами.

Замедлите ваш темп в постели и изучайте тело друг друга.

Поверьте, ваше ожидание – будет стоить результата.