Найгарячіший момент

"Бріджертони" найкраще демонструють, як працює відтерміноване задоволення. При чому цей урок сценаристи серіалу демонструють у кожному сезоні.

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У першому сезоні усі з захватом спостерігали за історією кохання Дафни та Саймона. Згадайте момент, як вони ніжно танцювали, а згодом Саймон торкався плечей Дафни. Ці деталі насправді були дуже еротичними, оскільки показували максимальну близькість, яку закохані можуть отримати до шлюбу.

У другому сезоні усі були зворушені сценою, коли Кейт тримає руку Ентоні на своїх грудях, аби заспокоїти його. Про третій сезон спойлерити не будемо, а одразу зауважимо основне – сценаристи дражнять глядачів ніжними сценами.

У житті все працює так само. Іноді люди дуже поспішають зайнятися сексом, але момент перед ним може бути значно гарячішим.

Як перенести урок від "Бріджертонів" у життя

Надішліть коханій люди сексуальні фото, коли ви не разом. Ваш партнер або партнерка не зможуть дочекатися повернення додому, щоб зайнятися коханням.

Спробуйте подражнити один одного, аби ще більше розпалити пристрасть між вами.

Сповільніть ваш темп у ліжку та вивчайте тіло один одного.

Повітре, ваше очікування – буде варте результату.