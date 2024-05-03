"Мне не стыдно": 6 украинских звезд, которые были любовницами

Отношения с женатыми мужчинами или женщинами в обществе табуированы. Но среди женщин украинского шоубиза были случаи, когда они становились любовницами сами того не осознавая.

О том, кто из украинских знаменитостей находился в статусе любовницы, читайте в материале Love24.

К теме Третий лишний: самые скандальные истории о любовных треугольниках знаменитостей

Ксения Мишина

Популярная "холостячка" как-то призналась, что имела роман с женатым мужчиной. Актриса не знала о том, что ее бойфренд присягал на верность другой. О его статусе женщина узнала уже после разрыва. Этот опыт стал очень травматичным для Мишиной, и тогда она сделала вывод – никогда не вступать в отношения с женатыми мужчинами.

Если ты осознанно идешь на это, то должна понимать последствия,

– подчеркнула актриса.

Оля Полякова

Эпатажная певица Оля Полякова неоднократно говорила, что ее отношения с Вадимом Буряковским начались, когда тот еще был женат. Какое-то время Оля находилась в статусе любовницы, но Вадим с этим не затягивал. Когда он понял, что любит Полякову, то развелся со своей женой.

Я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решительный, он не мучил ни одну, ни другую, он этот круг прервал. Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, ее горе. Треугольник – это неприятно, это трагическая ситуация. Я советую в нем не жить, а прервать в какую-то сторону,

– подчеркнула Полякова.

Брак Буряковского с Поляковой оказался успешным. Пара вместе уже около 20 лет и воспитывает двух замечательных дочерей.



Отношения Поляковой и Буряковского начались, когда он был женат / Фото из инстаграма звезды

Читайте также Жизнь на несколько семей: частный детектив рассказал безумные истории об изменниках

Тоня Матвиенко

Певческие супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились в 2011 году на съемках шоу "Голос страны". Арсену сразу понравилась Тоня, и уже очень быстро они начали дружить и поддерживать друг друга перед выходами на сцену. По окончании проекта Арсен понял, что влюбился. Однако он был женат и воспитывал с женой двух сыновей. Около года мужчина пытался понять – его чувства к коллеге действительно настоящая любовь или просто увлечение.

Осознав, что без Тони он уже не может, Арсен заявил жене, что уходит от нее к другой. Матвиенко же никогда не скрывала, что закрутила роман с женатым. Более того, певице даже не стыдно за это.

Я откровенно сказала всему миру, что я полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно? Я обидела человека. Я это все понимаю. Она на меня обижена,

– говорила исполнительница.



Отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна начинались непросто / Фото из соцсетей

Узаконивать свои отношения влюбленные не спешили, они поженились уже после того, как Тоня родила мужу дочь – летом 2017 года. Интересно, что у певцов было две церемонии – в Днепре и в Таиланде.

Настя Каменских

Слухи о романе между участниками группы "Потап и Настя" распространялись еще задолго до того, как в 2014 году Потап развелся со своей женой Ириной Горовой. Влюбленным удавалось долго скрывать свои романтические отношения, но в 2019 году Потап и Настя Каменских поженились.

Интересно, что Потап и Настя работали вместе с 2006 года, а с Горовой исполнитель находился в браке с 1999 года. Когда между коллегами возникли романтические чувства и изменял ли Потап жене – неизвестно.



Потап с первой женой – продюсером Ириной Горовой / Фото jetsetter

Свадьба Потапа и Насти Каменских была очень атмосферной и романтичной, а среди гостей – все самые популярные звезды украинского шоубиза. Но идиллия в семейной жизни коллег длилась не долго – после полномасштабного вторжения России в Украине распространились слухи, что Потап и Настя уже не вместе. Мол, они разводятся, потому что муж изменил жене с ее подругой. Правда это или нет – неизвестно, ведь артисты эту информацию не комментировали.

Смотрите видео об отношениях Потапа и Насти:

Интересно Нарушил единственное правило: девушка разводится с мужем через день после свадьбы

Кристина Соловий

В последнее время украинская певица Кристина Соловий была на слуху у всех. Исполнительница откровенно призналась, что состояла в отношениях с женатыми мужчинами и никакой вины за собой не чувствует. По мнению Кристины, такой роман может произойти лишь в несчастливом браке.

Известным бойфрендом артистки стал популярный писатель Сергей Жадан. Он развелся с женой и начал появляться на публике с Кристиной. Поговаривали, что Жадан бросил жену ради любовницы. Как все было на самом деле – мы не знаем. Но известно одно – Жадан и Соловий больше не вместе.



Соловий могла стать причиной для развода Жадана / Фото из соцсетей

TAYANNA

Исполнительница TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) публично призналась, что много лет имела роман со своим бывшим продюсером Дмитрием Климашенко, который был женат. Певица объяснила, что ей тогда было всего 18 лет и она много времени проводила с Климашенко на работе, поэтому "это естественно, что они сблизились".

Дима – цыган, а у них допустимо многоженство. С его женой Аникой мы прекрасно общались, можно сказать, дружили. Я ее очень уважаю, прислушивалась к ее советам, в том числе кулинарных. Аника невероятно мудрая женщина, и она относилась к нашему союзу с Димой с точки зрения цыганских традиций,

– объяснила Татьяна.

В конце концов Татьяна прекратила эти отношения, потому что хотела настоящую семью, а у Дмитрия она уже была.

Мы не будем оправдывать или осуждать женщин, которые сознательно выбрали быть с мужчиной, у которого уже есть жена. Как можно понять из истории героинь, у таких "лав стори" бывают разные финалы – как счастливые, так и нет.