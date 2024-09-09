Новая услуга в Дие особенно ценна для военных – защитники и защитницы могут пожениться даже будучи на позициях.

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Украинцы могут даже делать предложение онлайн, что достаточно креативно и инновационно. Партнеру или партнерше придет уведомление, на которое можно ответить в течение 14 дней.

Как воспользоваться услугой

Обновите Дию и зайдите в "Сервисы" – "Брак онлайн". Выберите "Сделать предложение" и отправьте уведомление половинке на удобный мессенджер. Любимый человек получит его и должен ответить в течение 14 дней. После согласия предоставьте свои данные для заявления в течение 12 часов. Система предложит свободные даты – ближайшие для церемонии будут через 5 дней.

Жениться в Дие могут совершеннолетний гражданин Украины, которые имеют верифицированный налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в Дие.

Также в Дие можно определить, что делать с фамилией после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную.

В день бракосочетания влюбленным не нужно никуда ехать. Достаточно просто зайти по ссылке в Дие на онлайн-церемонию, где их будет ждать работник цифрового ГРАГСа. Процесс бракосочетания длится до 30 минут. Все, что нужно от молодоженов, – смартфон и интернет.

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Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дию в течение суток. Физический документ можно заказать Укрпочтой.

Если пара вдруг передумала, то может отменить заявление о браке через Дию. В будущем его можно подать повторно.

Сервис в Дие разрабатывается Минцифрой совместно с Министерством юстиции Украины, Государственным предприятием "Национальные информационные системы", Цифровым офисом ГРАГС, Государственной миграционной службой, АО "Укрпочта" при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа. Техническим партнером стала компания Сisco, которая в рамках подписанного с Минцифрой меморандума предоставила решение для видеоконференций Cisco Webex.