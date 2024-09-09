8 лет разницы в возрасте не стали помехой любви

Пути мужчины и женщины сошлись после того, как Скотт окончил университет и вернулся в родной город. Он связался с бывшей учительницей, когда сам стал учителем и имел к ней несколько профессиональных вопросов.

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Сначала отношения между учительницей и ее бывшим учеником были чисто деловыми, однако однажды Скотт пригласил Хелен в бар, и тогда все изменилось.

Я бы никогда не подумал, что женюсь на своей бывшей учительнице, но мы очень счастливы вместе,

– признался Скотт.

Интересно, что многие одноклассники Скотта когда-то были влюблены в Хелен, поэтому они были поражены, когда узнали, что Скотт с ней встречается. Некоторые даже продолжали обращаться к Хелен словом "мисс".

Из-за 8-летней разницы в возрасте и прошлого опыта, Скотт решил не сразу рассказывать родителям всю правду о знакомстве с Хелен. Сначала он просто представил ее как свою девушку, а уже когда родителям она понравилась, то мужчина признался, что когда-то был ее учеником. Родители нормально отреагировали на эту информацию и не были против отношений сына.

В августе этого года Скотт сделал Хелен предложение на Ибице. У пары уже есть общий дом, и они планируют отгулять свадьбу в следующем году. Влюбленные очень счастливы вместе и мечтают о создании семьи и рождении детей.