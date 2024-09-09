Нова послуга в Дії особливо цінна для військових – захисники та захисниці одружуватимуться навіть будучи на позиціях.
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Українці можуть навіть освідчуватися онлайн, що досить креативно та інноваційно. Партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке можна відповісти протягом 14 днів.
Як скористатися послугою
- Оновіть Дію і зайдіть у "Сервіси" – "Шлюб онлайн".
- Виберіть "Зробити пропозицію" та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.
- Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.
- Після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.
- Система запропонує вільні дати – найближчі для церемонії будуть за 5 днів.
Одружитися в Дії можуть повнолітній громадянин України, які мають верифікований податковий номер, ID-картку чи закордонний паспорт у Дії.
Також у Дії можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.
У день одруження закоханим не потрібно нікуди їхати. Достатньо просто зайти за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де на них чекатиме працівник цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що потрібно від наречених, – смартфон та інтернет.
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Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію протягом доби. Фізичний документ можна замовити Укрпоштою.
Якщо пара раптом передумала, то може скасувати заяву про шлюб через Дію. У майбутньому її можна подати повторно.
Сервіс у Дії розробляється Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України, Державним підприємством "Національні інформаційні системи", Цифровим офісом ДРАЦС, Державною міграційною службою, АТ "Укрпошта" за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Технічним партнером стала компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифрою меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex.