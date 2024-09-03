Месть японским мужчинам

По данным полиции, в течение 2011 – 2024 годов 49-летняя Утай, которая врала, что ее зовут Эми, обманула 73 японских мужчин на 880 тысяч долларов. Свое поведение трансгендерка объяснила "разбитым сердцем".

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Полиция заинтересовалась женщиной после обращения пострадавшего мужчины. 36-летний японец, который приезжал в Таиланд, рассказал, что Утай обманула его на почти 440 тысяч долларов. Мужчина познакомился с Утай в январе. Тогда трансгендерка выдавала себя за туристку из Гонконга, которая потеряла паспорт и кошелек.

Мужчина одолжил "обедневшей" женщине деньги и заплатил за номер в отеле. В конце концов, между ними быстро завязались интимные отношения и пара начала часто видеться. Японец одалживал Утай деньги на страховку и медицинские расходы, однако женщина их не возвращала. Более того, она обманом заставила ухажера купить ей золото, которое быстро обменяла на деньги и исчезла.

Трансгендерку задержали правоохранители 4 августа в Бангкоке. Они выяснили, что Утай часто выдавала себя за туристку из Тайваня или Гонконга, хотя и была в родной стране. Она манипулировала мужчинами, чтобы вызвать у них симпатию и выманить деньги. В Утай было несколько сценариев – кому-то она говорила, что потеряла документы, а кому-то, – что заболела коронавирусом. Кроме того, трансгендерная женщина убеждала мужчин вкладывать деньги в вымышленный бизнес, а потом говорила, что проекты "прогорели" и забирала деньги себе.

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Свои преступления Утай совершала по национальному признаку – все ее жертвы были гражданами Японии. Мошенница объяснила, что таким образом она мстила бывшим бойфрендам.

Когда я училась в колледже, мой парень-японец бросил меня во время путешествия и оставил меня оплачивать все счета. У меня было разбито сердце. Другой японец, с которым я встречалась раньше, также выманил у меня деньги, поэтому я очень ненавижу японцев и хотела отомстить японским мужчинам,

– рассказала Утай.

Теперь злоумышленнице грозит до трех лет заключения и штраф до 1800 долларов.