Помста японським чоловікам

За даними поліції, упродовж 2011 – 2024 років 49-річна Утай, яка брехала, що її звати Емі, ошукала 73 японських чоловіків на 880 тисяч доларів. Свою поведінку трансгендерка пояснила "розбитим серцем".

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Поліція зацікавилася жінкою після звернення постраждалого чоловіка. 36-річний японець, який приїжджав у Таїланд, розповів, що Утай ошукала його на майже 440 тисяч доларів. Чоловік познайомився з Утай у січні. Тоді трансгендерка видавала себе за туристку з Гонконгу, яка загубила паспорт та гаманець.

Чоловік позичив "збідованій" жінці гроші та заплатив за номер у готелі. Зрештою, між ними швидко зав'язалися інтимні стосунки і пара почала часто бачитися. Японець позичав Утай гроші на страховку та медичні витрати, однак жінка їх не повертала. Ба більше, вона обманом змусила залицяльника купити їй золото, яке швидко обміняла на гроші і зникла.

Трансгендерку затримали правоохоронці 4 серпня у Бангкоку. Вони з'ясували, що Утай часто видавала себе за туристку з Тайваню або Гонконгу, хоча й була в рідній країні. Вона маніпулювала чоловіками, щоб викликати у них симпатію і видурити гроші. В Утай було кілька сценаріїв – комусь вона говорила, що втратила документи, а комусь, – що захворіла на коронавірус. Крім того, трансгендерна жінка переконувала чоловіків вкладати гроші у вигаданий бізнес, а потім казала, що проєкти "прогоріли" і забирала гроші собі.

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Свої злочини Утай здійснювала за національної ознакою – усі її жертви були громадянами Японії. Шахрайка пояснила, що у такий спосіб вона мстила колишнім бойфрендам.

Коли я навчалася в коледжі, мій хлопець-японець покинув мене під час подорожі і залишив мене оплачувати всі рахунки. У мене було розбите серце. Інший японець, з яким я зустрічалася раніше, також виманив у мене гроші, тому я дуже ненавиджу японців і хотіла помститися японським чоловікам,

– розповіла Утай.

Тепер зловмисниці загрожує до трьох років ув'язнення та штраф до 1800 доларів.