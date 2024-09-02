В ГСЧС Украины заметили, что некоторые моменты в жизни запоминаются навсегда. Такие мгновения имеют особый магнетизм, а также дарят особые эмоции.

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Этот момент навсегда запомнит Кристина, ведь ее любимый решил сделать предложение в месте, которое ему дорогое и близкое – на вершине горы Пип Иван, где он несет свою службу,

– говорится в сообщении.

Трогательные детали признания в любви

В ГСЧС Украины рассказали, что день признания в целом был очень мистическим и романтичным. Традиционно ко Дню Независимости на вершине горы Поп Иван Ивано-Франковский национальный академический драмтеатр имени Ивана Франко поставил спектакль.

Посмотреть "Гамлета" Владислав пригласил и Кристину. Горы для спасателя – второй дом, а теперь еще и – свидетели одного из важнейших в жизни мгновения.

"Ответ был немедленным и искренним – "Да!" Это слово, произнесенное с радостью и слезами на глазах, прозвучало как сладкая музыка среди величия горных вершин. Этот момент стал новым началом для двух сердец, что теперь бились в унисон", – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, в ГСЧС отметили, что для спасателей горы – место силы.