Любовь или токсичность: какие истории культовых фильмов демонстрируют совсем не романтические отношения

Кинематограф издавна обожал романтические истории. Они имели свое место в любом жанре и даже эпизоде. Но не всегда приключения двух влюбленных людей несут то самое искреннее и светлое чувство. Иногда их истории могут быть достаточно токсичными.

Издание Independent составило свой субъективный перечень фильмов, где романтические отношения влюбленных могли быть токсичными. Мы выбрали для вас самые популярные, которые вы точно когда-нибудь просматривали. А непосредственно в материале разберемся что же такое "токсичные отношения".

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Токсичные отношения и их проявления

Токсичные отношения – получение ресурса и эмоций от другого человека, при этом угнетая его. Этот процесс сравним со своеобразным донорством: мне становится хорошо, а ты теряешь часть себя. Нередко токсичные отношения могут перерасти в настоящий абьюз.

Токсичность может проявляться в частых обвинениях партнера: не то сказала или не то сделал, постоянном контроле и гиперопеке, вследствие чего у одного из партнеров сокращаются связи с внешним миром.

Постоянные обвинения являются проявлением токсичности / Pexels

У токсичных партнеров всегда все плохо и все вокруг плохие, никто не помогает. Здесь может возникнуть чувство вины и желание "спасать", хотя вместо этого надо убегать.

Еще одним фактором может быть газлайтинг. Это типичная техника нарциссов и манипуляторов, которые самоутверждаются за счет других, более слабых партнеров. Вы точно помните, что отмечали что-то важное, а партнер отрицает – это газлайтинг.

Есть ли место таким историям на большом экране? Давайте посмотрим какие фильмы выделило издание, где вместо романтики может быть токсичность.

Не любовь, а токсичность

Одну из позиций в перечне так называемых историй о токсичных отношениях занимает фильм "Сумерки". Эта культовая история о Белле и Эдварде одно время завоевала немало поклонников. Но отношения 100-летнего вампира с девочкой-подростком вызывают немало вопросов. Эдвард время от времени врал Белле, шпионил за ней, привязывал к себе, а потом неожиданно исчезал и подвергал потенциальной опасности. Все это может свидетельствовать не о романтике, а о токсичности.

Фото из фильма "Сумерки" / anomalousmaterial.com

Фильм "Как избавиться от парня за 10 дней" с Кейт Гадсон и Мэттью МакКонаги в главных ролях тоже может рассказывать не совсем о романтике. Героиня Кейт – журналистка, пишущая об отношениях. Она не опирается на мнения экспертов, а проверяет все сама. Поэтому решает закрутить роман с первым попавшимся мужчиной, а затем бросить его, чтобы выделить основные ошибки женщин в отношениях.

Кадр из фильма "Как избавиться от парня за 10 дней" / Фото из открытых источников

В этой истории не обошлось без манипуляций с обеих сторон, лжи и ряда "гендерных клише о свиданиях", как пишет издание. Это все может свидетельствовать о той же токсичности, но отнюдь не романтике.

Компанию этому перечню может составить очень красивая история любви (на первый взгляд), разворачивающаяся в далекой галактике. Фильм "Пассажиры" с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом рассказывает о колонисте, который из-за сбоя в системе космического корабля выходит из гиперсна на 90 лет раньше. Ему приходится определить причину этого и спасти остальных пассажиров.

Кадр из фильма "Пассажиры" / Фото из открытых источников

В процессе истории он встречает героиню Лоуренс, в которую до безумия влюбляется. Он решает преждевременно разбудить ее от гиперсна, таким образом обрекая на жизнь в изолированной созависимости на борту пустого космического корабля. Эгоизм, токсичность или любовь?

Думаем, вам следует пересмотреть еще раз эти истории под новым углом и сделать собственные выводы.