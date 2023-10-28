Чем завершилась их история любви: интересный тест о кинопарах нулевых
Все любят смотреть на истории любви – смешны они или грустны. Мы предлагаем вам пройти тест на то, насколько хорошо вы помните романтические фильмы нулевых годов. Осторожно! Вас может накрыть ностальгия и непреодолимое желание просмотреть эти ленты.
Романтические фильмы будут актуальны всегда. Но фильмы нулевых имеют свой шарм и эстетику, они совсем другие чем те, которые снимают сейчас.
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Не будем долго удерживать ваше внимание и рекомендуем сразу браться за тест. Ваша задача ответить, как завершилась история любви пары, которая изображена на фото. Чтобы облегчить задачу, мы добавили названия фильмов.
Если какое-то задание оказалась для вас сложным и вы забыли, что же было в конце фильма, то это хороший намек на то, что его стоит посмотреть снова.
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А если вы настоящий киноман и у вас идеальная память, то мы подготовили подборку из новых романтических фильмов, которые можно посмотреть на Netflix.
- "Укрощение строптивой";
- "Счастливый конец";
- "Маршрут к любви";
- "Ловушка для боссов";
- "Любовь с первого взгляда";
- "Убеди меня".