Впрочем, легендарное свадебное платье Присциллы Пресли художница Стейси Баттат вынуждена была воспроизводить только по имеющимся фотографиям. Какие авторские элементы добавила мастер и как Присцилла создавала свой свадебный образ – читайте дальше.

Смотрите также Одинокая полвека: эксдружина Элвиса Пресли рассказала, почему не женилась во второй раз

Платье Присциллы

Свадебное платье Присциллы Пресли, пожалуй, самое знаменитое во всем фильме о жене короля рок-н-ролла. Но художница по костюмам Стейсти Баттат не имела возможности работать с оригинальным нарядом в подготовке к съемкам. Так было со всеми известными образами Пресли.

Возможно, они были спрятаны где-нибудь в Грейсленде, я не знаю. Но я не видела настоящего платья,

– отметила она.

Вместо этого художница использовала имеющиеся фотографии со свадьбы Присциллы и Элвиса и уже по ним пыталась воспроизвести уникальный образ. Стейси просматривала архивные коллекции креативного директора Chanel, где нашла кружево, которое впоследствии использовала для своего костюма.

Казалось бы, отсутствие оригинала могло негативно повлиять на подготовку. Но Баттат заверила, что в некоторых случаях это идет на пользу. Создавая костюм по мотивам оригинала, его можно подогнать к параметрам актеров.

Костюмы действительно важны для демонстрации перехода Присциллы от подростка к женщине. И Стейси проделала отличную работу, чтобы показать эмоцию героини. Мы хотели противопоставить то, какой молодой и невинной была героиня до того, как уехала в Грейсленд, стала идеалом и нашла себя,

– объяснила режиссер София Коппола.

А вот что касается настоящей истории, то Присцилла Пресли не была фанаткой своего платья, которое купила в универмаге. Тогда у невесты был буквально один шанс и всего одна примерка.

"Я ходила в такие места, как Нейман Маркус. Переодевалась, использовала парик и другие аксессуары, чтобы все сохранить в тайне", – рассказывала она.

Присцилла и Элвис Пресли / GettyImages

Присцилла хотела, чтобы ее платье больше подчеркивало фигуру. Зато выбранный наряд имел прямой крой, но это не было менее изысканно. Впоследствии свадебный образ Присциллы Пресли стал культовым.