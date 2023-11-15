Утім, легендарну весільну сукню Прісцилли Преслі художниця Стейсі Баттат вимушена була відтворювати лише за наявними фотографіями. Які авторські елементи додала майстриня і як Прісцилла створювала свій весільний образ – читайте далі.

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Сукня Прісцилли

Весільна сукня Прісцилли Преслі, майбуть, найзнаковіша у всьому фільмі про дружину короля рок-н-ролу. Але художниця з костюмів Стейсті Баттат не мала можливості працювати з оригінальним вбранням у підготовці до зйомок. І так було з усіма відомими образами Преслі.

Можливо, вони були заховані десь у Грейсленді, я не знаю. Але я не бачила справжньої сукні,

– зазначила вона.

Натомість мисткиня використовувала наявні фотографії з весілля Прісцилли та Елвіса і вже за ними намагалася відтворити унікальний образ. Стейсі переглядала архівні колекції креативного директора Chanel, де знайшла мереживо, яке згодом використала для свого костюму.

Здавалося б, що відсутність оригіналу могла негативно вплинути на підготовку. Але Баттат запевнила, що у деяких випадках це йде на користь. Створюючи костюм за мотивами оригіналу, його можна підігнати до параметрів акторів.

Костюми дійсно важливі для демонстрації переходу Прісцилли від підлітка до жінки. І Стейсі виконала чудову роботу, щоб показати емоцію героїні. Ми хотіли протиставити те, якою молодою і невинною була героїня до того як поїхала в Грейсленд, стала ідеалом і знайшла себе,

– пояснила режисерка Софія Коппола.

А от щодо справжньої історії, то Прісцилла Преслі не була фанаткою своєї сукні, яку купила в універмазі. Тоді у нареченої був буквально один шанс і усього одна примірка.

"Я ходила в такі місця, як Нейман Маркус. Переодягалася, використовувала перуку та інші аксесуари, щоб все зберегти у таємниці", – розповідала вона.

Прісцилла та Елвіс Преслі / GettyImages

Прісцилла хотіла, щоб її сукня більше підкреслювала фігуру. Натомість обраний наряд мав прямий крій, але це не було менш вишукано. Згодом весільний образ Прісцилли Преслі став культовим.