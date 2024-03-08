"Любовь стоит всего": что известно о личной жизни "черного романтика" Жадана

Любовь стоило придумать хотя бы для того, чтобы Сергей Жадан писал о ней. Как гениальный поэт, писатель и рок-музыкант он превращает собственные чувства в искусства. Однако детали своих историй любви оберегает от публики.

Именно Жадан подарил человечеству фразу "любовь стоит всего". Биография писателя позволяет предположить, что он сам любил по крайней мере трижды. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни Жадана.

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Два брака и драма с Кристиной Соловий

Жадан редко делится личным. Известно, что первый брак писателя был с Светланой Олешко – режиссером харьковского театра. У экс-супругов есть взрослый сын Иван.

В 2009 году Жадан женился на Ириной Куницыной. Их история развивалась "от литературы к любви", ведь будущая пара познакомилась в харьковском издательстве "Фолио". В этом браке родилась дочь Мария.



Сергей, Ирина и Мария / Фото Валентина Кузана

Летом 2023 года Жадан и Куницына развелись. В решении суда говорилось, что они уже давно не живут семейной жизнью.

К тому времени поклонники уже заподозрили, что Жадан может находиться в отношениях с Кристиной Соловий. Еще в декабре 2022 года певица опубликовала клип на песню "Юность", главную роль в котором сыграл Жадан. Некоторые кадры были очень страстными и чувствовалось, что между Сергеем и Кристиной – по меньшей мере химия.

Жадан и Соловий в клипе "Юность": смотрите видео

Долгое время ни писатель, ни певица не раскрывали всех карт. Однако уже летом 2023 года подогрели слухи об отношениях на концерте во Львове. А осенью того же года Жадан опубликовал загадочный кадр с девушкой, в которой узнали Кристину.



Жадан и Соловий в Черновцах возле дома Пауля Целана / Фото с фейсбук-страницы Сергея Жадана

Осенью 2023 года Жадан и Соловий выпустили клип на песню "Сердце", которую исполнили вместе. Пара до сих пор не подтверждала свои отношения, однако поклонники поняли все без слов.

"Сердце" Жадана и Соловий: смотрите видео

Постфактум отношения с Жаданом Соловий подтвердила уже в 2024 году. Она отметила, что роман действительно был, однако история уже подошла к концу. Соловий призналась, что влюбилась в другого мужчину, с которым сейчас счастлива. Шквал новостей, который произошел после этого, Жадан прокомментировал лаконично: "что за х**ня".