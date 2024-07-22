Впоследствии на фейсбуке Тамми увидела, что Маркус собирается жениться во второй раз. Женщина была просто шокирована. Тамми – третья жена Маркуса. Она не видит ничего плохого в том, что мужчина решил попытаться найти счастье еще раз, однако хочет, чтобы он был по крайней мере честным.

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Что обнаружила полиция

В конце концов, в дело вмешалась полиция. Правоохранители обнаружили два свидетельства о браке, однако ни одного – о разводе. По данным следствия, на второй жене Маркус женился в январе 2024 года. Между тем их брак с Тамми длится еще с 2012 года.

Прежде чем ты сообщишь всему миру о том, что ты делаешь, убедись, что твой выбор является правильным,

– посоветовала Тамми бывшему возлюбленному.

Сейчас Маркуса обвинили в двоеженстве. В то же время – пока не арестовали. Юристы отметили, что обвинение в двоеженстве встречается довольно редко. Однако его классифицируют как уголовное преступление третьей степени. За это предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.