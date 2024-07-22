Згодом на фейсбуці Таммі побачила, що Маркус збирається одружитися вдруге. Жінка була просто шокована. Таммі – третя дружина Маркуса. Вона не бачить нічого поганого у тому, що чоловік вирішив спробувати знайти щастя ще раз, однак хоче, аби він був принаймні чесним.

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Що виявила поліція

Зрештою, у справу втрутилася поліція. Правоохоронці виявили два свідоцтва про шлюб, однак жодного – про розлучення. За даними слідства, з другою дружиною Маркус одружився у січні 2024 року. Тим часом їхній шлюб з Таммі триває ще з 2012 року.

Перш ніж ти повідомиш увесь світ про те, що ти робиш, переконайся, що твій вибір є правильним,

– порадила Таммі колишньому коханому.

Наразі Маркуса звинуватили у двоєжонстві. Водночас – наразі не заарештували. Юристи зауважили, що звинувачення у двоєжонстві зустрічається доволі рідко. Однак його класифікують як кримінальний злочин третього ступеня. За це передбачене покарання у вигляді тюремним ув'язненням строком до 10 років.