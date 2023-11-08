Так, 4 знака зодиака отличаются от других своей любовью к разнообразию, новым впечатлениям и экспериментам. Это Близнецы, Скорпион, Лев и Овен, передает 24 Канал.

К слову Готовы заниматься любовью несколько раз в сутки: какие 4 знака зодиака чаще всего занимаются сексом

Близнецы

Этим интересным людям очень нравится исследовать разные аспекты жизни, в частности, свою сексуальность. Также Близнецы желают интеллектуальной стимуляции. Они готовы к новым знакомствам и могут часто менять сексуальных партнеров.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Представители этого знака зодиака обожают секс. Они знают и умеют удивить партнера. Нередко Скорпионы могут отдавать предпочтение отношениям на одну ночь.

Гороскоп для Скорпионов

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Лев

Гордые Львы обожают быть в центре внимания. Представители этого знака зодиака – сердцееды. Они часто могут менять сексуальных партнеров.

Гороскоп для Львов

Овен

Прямые и открытые Овны среди тех, кто чаще всего занимается сексом. Эти люди знают, как подарить партнеру невероятное удовольствие. Впрочем, могут отдать предпочтение сексу без обязательств, а не серьезным отношениям.

Гороскоп для Овнов