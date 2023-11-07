Так что некоторым действительно лучше быть одиноким, чем с разбитым сердцем. Так, Скорпион, Водолей, Стрелец и Телец очень тяжело переживают разрыв отношений, пишет 24 Канал.

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Водолей

Представители этого знака зодиака долго не могут отпустить прошлое. Даже если им разбили сердце, Водолеи нередко еще надеются на что-то.

У некоторых из них сильная зависимость и привязанность к бывшему партнеру. Этим людям лучше быть одинокими, чем с разбитым сердцем.

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Стрелец

Чтобы оправиться после измены партнера или расставания с человеком, к которому Стрельцы еще испытывают чувства, им понадобится не один – два месяца. Значительно больше.

Из-за несчастной любви представители этого знака зодиака могут закрыться в себе и не подпускать никого близко, боясь снова попробовать.

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Скорпион

Казалось бы, сильные, упрямые и уверенные в себе Скорпионы, считающиеся самым опасным знаком зодиака, действительно могут быть очень чувствительными. Им нелегко мириться с неурядицами в личной жизни.

Чтобы как можно быстрее забыть, эти люди могут прибегнуть к отношениям на одну ночь, однако далеко не всегда чувствуют утешение.

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Телец

Рожденные под этим знаком зодиака миролюбивы. Они привыкли жить в спокойной и комфортной обстановке. Однако когда что-то резко меняется, Тельцам может показаться, что земля уходит из-под ног.

Трудно справляться с душевной болью. Поэтому нередко представители этого знака считают, что лучше уж быть одинокими, чем потом "лечить" разбитое сердце.

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