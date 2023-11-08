Так, 4 знаки зодіаку вирізняються з-поміж інших своєю любов'ю до різноманіття, нових вражень та експериментів. Зокрема, це Близнюки, Скорпіон, Лев та Овен, передає 24 Канал.

До слова Готові кохатися кілька разів на добу: які 4 знаки зодіаку найчастіше займаються сексом

Близнюки

Цим цікавим людям дуже подобається досліджувати різні аспекти життя, зокрема, свою сексуальність. Також Близнюки жадають інтелектуальної стимуляції. Вони готові до нових знайомств і можуть дуже часто змінювати сексуальних партнерів.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Представники цього знаку зодіаку обожнюють секс. Вони знають і вміють здивувати партнера. Нерідко Скорпіони можуть віддавати перевагу стосункам на одну ніч.

Гороскоп для Скорпіонів

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Лев

Горді Леви обожнюють бути в центрі уваги. Представники цього знаку зодіаку – серцеїди. Вони можуть часто змінювати сексуальних партнерів.

Гороскоп для Левів

Овен

Прямі та відкриті Овни серед тих, хто найчастіше займається сексом. Ці люди знають, як подарувати партнеру неймовірне задоволення. Втім, можуть віддати перевагу сексу без зобов'язань, а не серйозним стосункам.

Гороскоп для Овнів