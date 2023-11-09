Попасть в список самых сексуальных мужчин мечтают многие известные красавцы. Ведь такое признание очень радует самооценку и влияет на восприятие окружениям. Кому удалось оказаться среди самых желанных мужчин планеты – читайте в материале 24 Канала.

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Крис Эванс (2022 год)

Актер прославился ролью "Капитана Америки", а самым сексуальным мужчиной по версии читателей журнала People стал в 41-й год. Он шутил, что больше всего этому достижению будет радоваться его мама.

Моя мама будет просто счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться,

– отреагировал на новость Крис Эванс.



Крис Эванс – самый сексуальный мужчина 2022 года / Фото People

Пол Радд (2021 год)

Этот актер также прославился благодаря фильмам кино вселенной Marvell. Он исполнил главную роль в ленте "Человек-муравей", а также был одним из сценаристов этого фильма. В начале нулевых Радд снялся в популярном сериале "Друзья" в роли мужа Фиби Буффе – Майка Ханнигана.

Кстати, в 2019 году актер также вошел в список 100 самых высокооплачиваемых звезд.

"Я надеюсь, теперь меня будут наконец приглашать на эти сексуальные ужины с Клуни, Питтом и Б. Джорданом. И, думаю, я буду чаще кататься на яхтах. Я в предвкушении расширения моей яхтенной жизни", – шутил актер после того, как появился на обложке People.



Пол Радд появился на обложке People в 2021 году / Фото People

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Майкл Б. Джордан (2020 год)

В 2020 году титул самого сексуального мужчины получил горячий красавец Майкл Б. Джордан, известный благодаря фильмам "Фантастическая четверка" и "Черная пантера". 33-летний актер шутил, что женщины в его семье будут очень гордиться таким достижением.



Наибольшим красавцем 2020 года признали Майкла Б. Джордана / Фото People

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Джон Ледженд (2019 год)

В 40 лет звание самого сексуального мужчины на планете получил известный американский музыкант и обладатель премии "Грэмми" Джон Ледженд.

Я был взволнован, но в то же время немного напуган, потому что это большое давление. Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы посмотреть, достаточно ли я сексуален, чтобы иметь это звание,

– отреагировал певец.

Особенно обрадовалась такой новости жена Ледженда – модель и телеведущая Крис Тейген. Она пошутила, что осуществила свою мечту и вышла замуж за самого сексуального мужа.



Джон Лендженд на глянцевой обложке / Фото People

Идрис Эльба (2018 год)

Для успешного актера из Великобритании Идриса Эльбы это признание стало настоящей неожиданностью. Он признался, что в школе над ним часто насмехались из-за чрезмерной худобы. Популярным среди сверстников будущая знаменитость стал только когда отрастил усы.

Сейчас трудно представить, что над этим красавцем когда-то могли насмехаться. Благодаря ролям в известных фильмах он получил благосклонность женщин по всему миру.

Обратите внимание! Идрис Эльба снялся в фильмах "Большая игра", "Прометей", "Тор" и т.д. Также он исполнил главную роль в сериале "Лютер".



Идрис Эльба был самым сексуальным мужчиной планеты в 2018 году / Фото People

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