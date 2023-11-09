Попасть в список самых сексуальных мужчин мечтают многие известные красавцы. Ведь такое признание очень радует самооценку и влияет на восприятие окружениям. Кому удалось оказаться среди самых желанных мужчин планеты – читайте в материале 24 Канала.
Читайте также Потерянные брюки, испорченные платья и выбитые зубы: какие катастрофы случались на звездных свадьбах
Крис Эванс (2022 год)
Актер прославился ролью "Капитана Америки", а самым сексуальным мужчиной по версии читателей журнала People стал в 41-й год. Он шутил, что больше всего этому достижению будет радоваться его мама.
Моя мама будет просто счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться,
– отреагировал на новость Крис Эванс.
Крис Эванс – самый сексуальный мужчина 2022 года / Фото People
Пол Радд (2021 год)
Этот актер также прославился благодаря фильмам кино вселенной Marvell. Он исполнил главную роль в ленте "Человек-муравей", а также был одним из сценаристов этого фильма. В начале нулевых Радд снялся в популярном сериале "Друзья" в роли мужа Фиби Буффе – Майка Ханнигана.
Кстати, в 2019 году актер также вошел в список 100 самых высокооплачиваемых звезд.
"Я надеюсь, теперь меня будут наконец приглашать на эти сексуальные ужины с Клуни, Питтом и Б. Джорданом. И, думаю, я буду чаще кататься на яхтах. Я в предвкушении расширения моей яхтенной жизни", – шутил актер после того, как появился на обложке People.
Пол Радд появился на обложке People в 2021 году / Фото People
Майкл Б. Джордан (2020 год)
В 2020 году титул самого сексуального мужчины получил горячий красавец Майкл Б. Джордан, известный благодаря фильмам "Фантастическая четверка" и "Черная пантера". 33-летний актер шутил, что женщины в его семье будут очень гордиться таким достижением.
Наибольшим красавцем 2020 года признали Майкла Б. Джордана / Фото People
Интересно Продлятся ли ваши отношения долго: сеть покоряет простой метод проверки
Джон Ледженд (2019 год)
В 40 лет звание самого сексуального мужчины на планете получил известный американский музыкант и обладатель премии "Грэмми" Джон Ледженд.
Я был взволнован, но в то же время немного напуган, потому что это большое давление. Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы посмотреть, достаточно ли я сексуален, чтобы иметь это звание,
– отреагировал певец.
Особенно обрадовалась такой новости жена Ледженда – модель и телеведущая Крис Тейген. Она пошутила, что осуществила свою мечту и вышла замуж за самого сексуального мужа.
Джон Лендженд на глянцевой обложке / Фото People
Идрис Эльба (2018 год)
Для успешного актера из Великобритании Идриса Эльбы это признание стало настоящей неожиданностью. Он признался, что в школе над ним часто насмехались из-за чрезмерной худобы. Популярным среди сверстников будущая знаменитость стал только когда отрастил усы.
Сейчас трудно представить, что над этим красавцем когда-то могли насмехаться. Благодаря ролям в известных фильмах он получил благосклонность женщин по всему миру.
Идрис Эльба был самым сексуальным мужчиной планеты в 2018 году / Фото People
Заметьте "Кевину лучше немедленно бежать": девушка сделала папу с именем своего парня и нарвалась на хейт
Кто еще получал эту награду
- Американский кантри-певец Блэйк Шелтон. Кстати, когда он услышал эту новость, то сказал: "Видимо, в мире закончились все красивые мужчины".
- Голливудский актер Дуэйн Джонсон.
- Бывший футболист Дэвид Бекхэм. Он признался, что никогда не считал себя сексуальным.
- Австралийский актер, исполнивший роль Тора в одноименном фильме, – Крис Гемсворт.
- Солист группы Maroon 5 Адам Левин. Певец посетовал, что ближайшие 20 лет его друзья будут смеяться над этим званием.
- Американский актер и модель Ченнинг Татум. Его жена была шокирована такой новостью.
- Американский актер Брэдли Купер.
- Канадский актер Райан Рейнольдс. Он прокомментировал это так: "Сложнее всего теперь в разговоре с незнакомцами поддерживать имидж. А еще теперь до конца моей жизни семья будет надо мной шутить".
- Знаменитый Джонни Депп попадал в список самых желанных мужчин дважды.
- Также в списке были Брэд Питт, Бен Аффлек, Мэттью Макконахи, Ричард Гир и другие.
- Первым самым сексуальным мужчиной планеты стал 29-летний Мел Гибсон в 1985 году.