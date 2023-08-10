В материале 24 Канала мы расскажем о романтических моментах из фильмов, которые подарят лучшие эмоции для вас двоих. Выбирайте идею для свидания, которая вам больше нравится, и сделайте этот момент особенным и неповторимым в своей жизни.

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6 романтических свиданий в фильмах, которые можно повторить

Свидание в IKEA

Фильм: "500 дней лета", 2009 год

В фильме "500 дней лета" главные герои устраивают необычное свидание в мебельном магазине IKEA. Они бродят по жилищам, "примеряя" свое будущее. Это легкая и веселая идея романтического свидания. Вы можете посетить магазин с мебелью и аксессуарами для дома и представить свою общую квартиру или дом, шутя обсуждая дизайн и атмосферу.

Кадр из фильма "500 дней лета" / Watermark

Сходить в планетарий

Фильм: "Ла-Ла-Ленд", 2016 год

Фильм "Ла-Ла-Ленд" предлагает волшебную идею отправиться на свидание в планетарий. Вы можете наслаждаться романтической атмосферой, наблюдая за звездами и космическими объектами. После этого можно устроить ночной пикник или танец под открытым небом.

Фото из фильма "Ла-Ла-Ленд" / Gilbert Films

Рисуйте и позируйте

Фильм: "Титаник", 1997 год

Вспомните сцену из фильма Титаник, где Джек рисует портрет Роуз. Это идеальная идея для творческого и незабываемого свидания. Вы можете вместе нарисовать портреты друг друга или позировать как модели для взаимных рисунков. Это не только весело, но может иметь невероятно милый результат.

Фото из фильма "Титаник" / Paramount Pictures

Прогулка на лошадях

Фильм: "Самое длинное путешествие", 2015 год

По мотивам романа Николаса Спаркса "Самое длинное путешествие" был создан одноименный чувственный фильм. Вы можете совершить прогулку на лошадях вместе со своим партнером, наслаждаясь красотой природы и незабываемой атмосферой. Это может быть как путешествие в ипподром, так и организованная конная прогулка на природе.

Кадр из фильма "Самое длинное путешествие" / Fox 2000 Pictures

Прогулка на лодках

Фильм: "Дневник памяти", 2004 год

Фильм "Дневник памяти" рассказывает о трогательной истории любви. Прогулка на лодках может стать отличным романтическим свиданием. Вы также можете отправиться в подобное путешествие на озеро или реку, наслаждаясь спокойными водами и природой.

Кадр из фильма "Дневник памяти" / Avery Pix

Построить вафельный домик

Фильм: "50 первых поцелуев", 2004 год

Сыграйте в романтику со своим партнером, построив свой вафельный домик, как это было в фильме "50 первых поцелуев". Сладости и творчество помогут создать незабываемую атмосферу и весело провести время вместе.

Фото из фильма "50 первых поцелуев" / Columbia Pictures