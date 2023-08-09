Телевизионные звезды никогда не скрывали свои отношения, до сих пор не любят о них говорить публично. Служебный роман, увенчавшийся созданием новой семьи, происходил на глазах у коллег и тренеров шоу, однако все узнали об их любви уже во время беременности Екатерины.

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История любви Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова

До начала отношений они были знакомы более 12 лет. В 2005 году пара впервые встретилась на концерте итальянского оперного певца Лучано Паваротти в Киеве. Тогда Екатерина принимала интервью у Горбунова для первого выпуска программы "Светская жизнь".

Екатерина Осадчая впервые берет интервью у Юрия Горбунова, 2005 год / Скриншот с видео

С этого момента звезды часто пересекались на разных мероприятиях, но никогда не работали вместе. "Голос. Дети" – первый общий проект телеведущих. Взаимная симпатия зародилась прямо на сцене.

Вот именно на "Голосе. Дети" уже, пожалуй, ближе к финалу, стало понятно, что есть какая-то химия,

– поделилась Катя Осадчая.

"Я то в гримерку зайду, может ли тебе кофе сделать... Она такая: "Ну сделай". Потом говорю: Может, давай текст почитаем?". Она такова: "Ну давай, почитаем", – вспоминает Горбунов.

На финал "Голоса. Дети" Горбунов приехал с большим букетом тюльпанов. По словам Юры, Екатерина даже не удивилась, потому что очень ждала его.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма звезды

Женилась пара зимой 2017 накануне рождения первого сына Ивана - мальчик родился 18 февраля. "Не верила, что моим мужем будет Юра Горбунов", – признается Осадчая.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма звезды

В 2022 году Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов стали родителями еще одного сына – Даниила.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото из инстаграма звезды