У матеріалі 24 Каналу ми розкажемо про романтичні моменти з фільмів, які подарують найкращі емоції для вас двох. Вибирайте ідею для побачення, яка вам найбільше до вподоби, та зробіть цей момент особливим та неповторним у своєму житті.

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6 романтичних побачень у фільмах, які можна повторити

Побачення в IKEA

Фільм: "500 днів літа", 2009 рік

У фільмі "500 днів літа" головні герої влаштовують незвичайне побачення в меблевому магазині IKEA. Вони блукають помешканнями, "приміряючи" своє майбутнє. Це легка та весела ідея для романтичного побачення. Ви можете відвідати магазин з меблями та аксесуарами для дому та уявити свою спільну квартиру чи будинок, жартома обговорюючи дизайн та атмосферу.

Кадр з фільму "500 днів літа" / Watermark

Сходити в планетарій

Фільм: "Ла-Ла-Ленд", 2016 рік

Фільм "Ла-Ла-Ленд" пропонує чарівну ідею відправитись на побачення до планетарію. Ви можете насолоджуватись романтичною атмосферою, спостерігаючи за зірками та космічними об'єктами. Після цього можна влаштувати нічний пікнік або танець просто неба.

Кадр з фільму "Ла-Ла-Ленд" / Gilbert Films

Малюйте і позуйте

Фільм: "Титанік", 1997 рік

Згадайте сцену з фільму "Титанік", де Джек малює портрет Роуз. Це ідеальна ідея для творчого та незабутнього побачення. Ви можете разом намалювати портрети одне одного або позувати як моделі для взаємних малюнків. Це не лише весело, а й може мати неймовірно милий результат.

Кадр з фільму "Титанік" / Paramount Pictures

Прогулянка на конях

Фільм: "Найдовша подорож", 2015 рік

За мотивами роману Ніколаса Спаркса "Найдовша подорож" був створений однойменний чуттєвий фільм. Ви можете здійснити прогулянку на конях разом зі своїм партнером, насолоджуючись красою природи та незабутньою атмосферою. Це може бути як подорож до іподрому, так і організована кінна прогулянка на природі.

Кадр з фільму "Найдовша подорож" / Fox 2000 Pictures

Прогулянка на човнах

Фільм: "Щоденник пам'яті", 2004 рік

Фільм "Щоденник пам'яті" розповідає про зворушливу історію кохання. Прогулянка на човнах може стати чудовим романтичним побаченням. Ви також можете вирушити в подібну подорож на озеро чи річку, насолоджуючись спокійними водами та українською природою.

Кадр з фільму "Щоденник пам'яті" / Avery Pix

Збудувати вафельний будиночок

Фільм: "50 перших поцілунків", 2004 рік

Зіграйте у романтику зі своїм партнером, збудувавши власний вафельний будиночок, як це було у фільмі "50 перших поцілунків". Солодощі та творчість допоможуть створити незабутню атмосферу та весело провести час разом.

Кадр з фільму "50 перших поцілунків" / Columbia Pictures