Невеста шокировала историей о поведении свекровей на свадьбе: что такого они сделали

Процесс подготовки к свадьбе для молодоженов есть очень длительным и кропотливым. С особым вниманием все подходят к подбору гостей. Иногда на этом фоне могут возникать недоразумения с родителями, ведь те хотят видеть на свадьбе своих друзей. Что сделали свекры одной невесты – читайте дальше.

Своей историей невеста поделилась на американском форуме. Она отметила, что на свадьбе все было идеально, кроме одной детали.

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Как родители жениха едва не испортили свадьбу

Молодожены тщательно подошли к подготовке к особому дню и планировали свадьбу год.

Церемония прошла отлично, даже несмотря на то, что в церкви были дети. Профессиональные фото не заставили себя ждать. Никто не напивался и ничего не разрушал. Никто из гостей не настаивал на том, чтобы взять с собой "плюс один",

– рассказала невеста.

Когда молодожены с гостями приехали в ресторан, женщина поняла, что что-то не так. Выяснилось, что родители ее мужа решили пригласить на свадьбу 10 своих друзей. При этом они не сообщили ни молодоженов, ни ресторан. Выяснилось, что непрошеным гостям на свадьбе нет места.

На праздновании был шведский стол, поэтому проблема заключалась не в том, что не хватало пищи. 10 гостям просто негде было сесть, ведь на всех столиках была именная рассадка.

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На помощь пришли дружки. Они нашли раскладной стол и стулья, чтобы этим 10 гостям было где сесть. На фуршет и за стол этих гостей отправили последними. Свекровь очень возмутило такое отношение к их друзьям.

"Я очень вежливо спросила их, чего они ожидали, когда приглашали людей, не сказав тем, кто планирует и оплачивает свадьбу?", – подчеркнула невеста.



Как свекры разозлили невесту на свадьбе / Фото Nathan Cowley, Pexels

Дальше было еще хуже – родители жениха сказали, чтобы молодожены извинились перед их гостями. Невеста ответила, что скажет правду – на свадьбу их не приглашали. Сейчас женщина винит себя в том, что была слишком груба, но при этом убеждена, что неправы были только родители ее мужа. Кстати, жених во всем поддержал свою возлюбленную.

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Как отреагировали в сети

Некоторые пользователи обратили внимание на поведение гостей. Они считают, что тех должно было удивить отсутствие официального бумажного приглашения, да и вообще, то, что приглашают их только родители молодоженов, а не сами "виновники праздника".

Ваши свекры, конечно, совсем не в порядке, они глупые. Но люди, которых они пригласили, тоже дураки, потому что пришли. Это их первый день на Земле? Разве они не знают, как проходит свадьба? Они не считали странным то, что их приглашение было устным и от родителей жениха?

– возмутились комментаторы.

Практически все пользователи форума выбрали сторону невесты и отметили, что она и так была любезна, в отличие от родителей жениха. Поэтому просить прощения ей точно не за что.