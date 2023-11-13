Почему старшие ищут младших: все, что нужно знать о разнице в возрасте в отношениях

Отношения между людьми, имеющими разницу в возрасте, не являются чем-то новым. Однако до сих пор много людей, относятся к этому с предубеждением. Интересно, что ученые тоже разделились в мыслях.

Самое важное, чтобы вам было комфортно в отношениях. Однако если вас интересует, что об этом думают ученые – читайте дальше.

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Эволюционное объяснение

Психологи Саша Шварц и Манфред Хассебраук считают, что мужчины преимущественно выбирают младших женщин, а женщины старших мужчин из-за эволюционного объяснения.

Способность к воспроизводству потомства не одинакова на протяжении всей жизни. Женщины не могут рожать своих детей после наступления менопаузы. В отличие от женщин, мужчины не имеют прямых биологических ограничений в своих репродуктивных способностях,

– говорится в статьи авторов.

По их мнению, женщины выбирают старших мужчин, которые более реализованы, для того, чтобы они могли позаботиться о семье. Мол, у них на это больше ресурсов.

По данным исследований, мужчины предпочитают партнеров, которые примерно на 2,5 года моложе их, а женщины – на 3,5 года старших. Интересно, что такая тенденция была еще в 1945 году и сохраняется до сих пор.

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"Приемлемый" возраст для свиданий

Те же исследования показывают, что мужчины преимущественно соглашаются на отношения с женщинами, которые младше их до 10 лет, или старше до 4,5 лет. В то же время женщины воспринимают отношения с мужчинами на 8 лет старше и на 5 лет моложе.

Как возраст влияет на счастье пары

С возрастом мужчины и женщины все равно предпочитают партнеров младше себя. Психологи связывают это с тем, что средняя продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин. Ведь, например, в Германии женщины преимущественно живут на 5 лет дольше, чем мужчины. Поэтому они и предпочитают младших.

Больше всего всех интересует счастье в отношениях. Здесь важно заметить, что разница в возрасте никак на это не влияет, ведь счастье зависит от других факторов. Однако исследование, опубликованное в Journal of Population Economics, утверждает, что и мужчины, и женщины счастливее с младшими партнерами. Однако это счастье может быть недолгим.

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Также ученые считают, что партнеры, имеющие разницу в возрасте, могут быть менее устойчивы к трудностям в отношениях, чем пары такого же возраста. Однако другие исследования говорят наоборот – пары с разницей в возрасте испытывают меньше ревности и проявляют больше бескорыстной любви.

Поэтому не зацикливайтесь на возрасте. Счастье или несчастье в ваших отношениях зависит от другого.