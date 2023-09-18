Однако, кажется, что Кэти Перри уже давно "знала правду" о своем бывшем муже, которая только сейчас стала общеизвестной. Пара поженилась в 2010 году и прожила вместе чуть больше года.

Кстати говоря Типы привязанности в отношениях: какие бывают и как с ними бороться

Интервью журнала Vogue в 2013 году

Уже в 2013 году, в своем интервью журналу Vogue, Кэти Перри намекнула на сложный брак с Расселлом Брендом. Она рассказала о своем муже как о "склонном к контролю" и описала свой брак как "несправедливый".

Перри также рассказала, что чувствовала себя "влюбленной" в Бренда, когда они поженились в 2010 году, но всего через 14 месяцев их брак завершился.

По ее словам, артистка получила от Расселла сообщение в канун Нового года, в котором он просто объявил о своем желании расторгнуть брак.

Кэти Перри и Рассел Бренд / The Sun

Скрытая правда

Сначала Кэти Перри обвиняла себя в разводе, но впоследствии она "узнала настоящую правду" о своем бывшем муже. По ее словам, она долго не могла признаться и держала ее "в своем сейфе на черный день". Впрочем, наконец Кэти решила поделиться ею с миром, чтобы снять с себя чувство вины.

Поначалу, когда я встретила его, он желал равенства в отношениях. Я думаю, что часто сильные мужчины действительно хотят равенства, но потом они получают его и говорят: "Я не могу смириться с равенством". Так что это было действительно досадно. В наших отношениях присутствовал постоянный контроль, что огорчало меня,

– рассказала Перри.

Кэти Перри также дополнила, что сначала она чувствовала себя виноватой из-за развода, но позже поняла, что истинная причина скрывалась глубже. Хотя певица не конкретизировала, что именно она имеет в виду, сейчас многие ее поклонники думают, что эта "правда" касается склонности Рассела Бренда к насилию.

"Я отпустила это и подумала: "Это не из-за меня, это выше моего понимания". Так что я отпустила все это", – сказала она.

Интересно "Идеальные отношения это": Даша Астафьева разожгла дискуссию в сети

Обвинения Рассела Бренда

Ранее четыре женщины обвинили Рассела Бренда в изнасилованиях, сексуальном и эмоциональном насилии, которые, по их словам, произошли в 2006 и 2013 годах. Сам Рассел Бренд отвергает эти обвинения.