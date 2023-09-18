Привязанность – это определенное чувство близости, возникающее на фоне глубокой симпатии, влюбленности или преданности. Психологи выделяют четыре типа привязанности: безопасная, амбивалентная, избегающая и тревожно избегающая. О каждой из них будем говорить дальше.

Важно 5 признаков здоровых отношений: на что следует обратить внимание

Безопасная привязанность

При таком типе ваши отношения с близким человеком достаточно открыты и счастливы. Любую проблему можете обсудить вместе, а доверие – на высоком уровне.

Каждый из партнеров дополняет друг друга. Однако такие гармоничные пары тоже подвержены ссорам или конфликтам. Но в результате каждый из них знает, как нужно общаться и решать проблемную ситуацию, строя коммуникационный мост. Согласно статистическим данным, около 55% населения имеют безопасный тип привязанности.



Счастье требует усилий / Фото Unsplash

Амбивалентная привязанность

Такие люди склонны романтизировать отношения, идеализировать своего партнера и придумывать то, чего нет в действительности. В основном с такой проблемой сталкиваются категория, которая росла в неполноценной семье, испытывала нехватку внимания в детстве и т.д.

Кроме того, могут расти требования к партнеру, чтобы тот отдал свое время 24/7. Также возникает вопрос в низкой самооценке, неуверенности в собственных силах и возможностях. Возможно, в детстве таких людей почти не хвалили и не гордились их достижениями.

Психологи говорят, что люди с амбивалентной привязанностью ищут такие отношения, которые похожи на отношения их родителей. Около 20% населения принадлежит к этой категории.



Контроль партнера – первый шаг к разрыву отношений / Фото Unsplash

Избегающая привязанность

В отношениях такие люди не очень эмоциональны, часто закрыты от партнера, притворяются внешним равнодушием к проблемам в отношениях.

Это связано с тем, что в детстве родители могли не считаться с потребностями ребенка, и в результате – это стало толчком к самостоятельности, самодостаточности и отсутствию потребности в помощи от других. Но на самом деле такие люди глубоко несчастны в душе, однако не проявляют эмоции наружу.

Партнер часто пытается оттолкнуть любимого человека от себя, ищет все больше личного пространства и может пренебрежительно относиться к отношениям.

Если наступает момент, когда отношения дали серьезную трещину – эмоции блокируются и на лицо находит очередная маска безразличия.



Попытайтесь довериться любимому человеку / Фото Unsplash

Тревожно-избегающая привязанность

Эта категория предполагает непонимание как обращаться с партнером: быть слишком близко или слишком далеко от любимых. Им трудно положиться на своего партнера и довериться, но в то же время они испытывают страх быть покинутыми.

Часто внутри человека борются два чувства: отдаться любви или защититься от эмоций и желаний.

Обычно за поведением стоит ряд неудачных отношений, которые принесли немало боли. Когда партнер удаляется, хочется за него или ее зацепиться и не отпускать. Ведь страх быть покинутым берет верх. Около 5% людей относятся к такой категории.



Осознайте свою проблему / Фото Unsplash

Как решить проблему

К сожалению, не существует чудодейственной таблетки, которая за мгновение поможет все устроить. Когда вы осознаете и примете эту проблему, поделитесь ею со своим партнером, чтобы получить поддержку близкого человека. Специалисты в один голос заявляют, что такие вопросы решаются, однако для этого следует обратиться за терапией к соответствующему специалисту.

Автор: Марта Игнат