Прив'язаність – це певне почуття близькості, яке виникає на фоні глибокої симпатії, закоханості чи відданості. Психологи виділяють чотири типи прив'язаності: безпечна, амбівалентна, уникаюча та тривожно-уникаюча. Про кожну із них говоритимемо далі.

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Безпечна прив'язаність

При такому типу ваші стосунки із близькою людиною є доволі відкритими та щасливими. Будь-яку проблему можете обговорити разом, а довіра – на високому рівні.

Кожен із партнерів доповнює одне одного. Однак такі гармонійні пари теж схильні до сварок чи конфліктів. Але у результаті кожен із них знає як потрібно спілкуватись і вирішувати проблемну ситуацію, будуючи комунікаційний міст. Згідно зі статистичними даними, близько 55% населення мають безпечний тип прив'язаності.



Щастя потребує зусиль / Фото Unsplash

Амбівалентна прив'язаність

Такі люди схильні романтизувати стосунки, ідеалізувати свого партнера й придумувати те, чого немає в реальності. Здебільшого, із такою проблемою стикаються категорія, яка росла в неповноцінній сім'ї, відчувала брак уваги в дитинстві тощо.

Крім того, можуть рости вимоги до партнера, щоб той віддав свій час 24/7. Також постає питання в низькій самооцінці, невпевненості у власних силах і можливостях. Можливо, у дитинстві таких людей майже не хвалили та не пишались їхніми здобутками.

Психологи кажуть, що люди з амбівалентною прив'язаністю, шукають таких стосунків, які схожі на стосунки їхніх батьків. Близько 20% населення належать до цієї категорії.



Контроль партнера – перший крок до розриву стосунків / Фото Unsplash

Уникаюча прив'язаність

У відносинах такі люди не дуже емоційні, часто закриті від партнера, вдають вигляд байдужості до проблем у стосунках.

Це пов'язано із тим, що у дитинстві батьки могли не зважати на потреби дитини, і в результаті – це стало поштовхом до самостійності, самодостатності й відсутності потреби у допомозі від інших. Але насправді, такі люди глибоко нещасні в душі, проте не проявляють емоції назовні.

Партнер часто намагається відштовхнути кохану людину від себе, шукає все більше особистого простору й може зневажливо ставитись до взаємин.

Якщо настає момент, коли відносини дали серйозну тріщину – емоції блокуються, й на обличчя находить чергова маска байдужості.



Спробуйте довіритись коханій людині / Фото Unsplash

Тривожно-уникаюча прив'язаність

Ця категорія передбачає нерозуміння як поводитись із партнером: бути надто близько чи надто далеко від коханих. Їм важко покластись на свого партнера і довіритись, але водночас і мають страх бути покинутими.

Часто всередині такої людини борються два почуття: віддатись коханню чи захиститись від емоцій та бажань.

Зазвичай за такою поведінкою стоїть низка невдалих стосунків, які принесли чимало болю. Коли партнер віддаляється, хочеться за нього чи неї вчепитись і не відпускати. Адже страх бути покинутим бере гору. Близько 5% людей належать до такої категорії.



Усвідомте свою проблему / Фото Unsplash

Як розв'язати проблему

На жаль, не існує чудодійної пігулки, яка за одну мить допоможе усе владнати. Коли ви усвідомите й приймете цю проблему, поділіться нею зі своїм партнером, щоб отримати підтримку близької людини. Фахівці в один голос заявляють, що такі питання вирішуються, однак для цього потрібно звернутись за терапією до відповідного спеціаліста.

Автор: Марта Гнат