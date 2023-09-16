Семейный терапевт Энн Милфорд вместе с коллегой Дженнифер Говейн опросили сотни женщин и определили пять универсальных советов, которые помогут определить, действительно ли рядом любимый человек и ваши отношения здоровы.
Тоже важно Как сохранить страсть в браке: советы, которые спасут отношения
- Вы пробуждаете друг в друге лучшие качества. Вместе вы можете расти внутренне, профессионально, эмоционально. Важно, что вы понимаете пользу изменений, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого человека.
- Вы доверяете друг другу, можете рассчитывать на помощь. В любой жизненной ситуации вы можете быть уверены в том, что рядом человек не оставит вас самих. В ваших отношениях нет ревности, критики, обвинений.
- Вы любите веселиться вместе. Вам никогда не бывает грустно, постоянно находите повод для смеха. А когда кому-нибудь из вас грустно, делаете все, чтобы разрадовать.
- У вас общие ценности, взгляды на жизнь. В каждой паре важно физическое влечение, страсть, однако так же должна быть сильная связь на эмоциональном и духовном уровнях.
- Вы заботитесь друг о друге. Если нет критики и осуждений, в отношениях господствует заботливость, сострадание и забота, то с партнером, который рядом, точно можно испытывать счастье.
Если в ваших отношениях можете рассмотреть эти критерии, то можем поздравить вас – рядом действительно ваш человек. Однако, если все по-другому, возможно, стоит отпустить и открыть свое сердце, чтобы обрести подлинное счастье и построить здоровые отношения, которые перерастут в семью.