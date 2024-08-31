Часто люди формируют в своей голове идеального партнера, забывая, что он на самом деле – такой же человек, у которого может быть плохое настроение и который может ошибаться. Когда иллюзии не осуществляются, приходит чувство разочарования. Поэтому психологи дали несколько советов, как относиться к отношениям, чтобы потом в них не разочаровываться.

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Любовь – не безусловна

Безусловной бывает только любовь матери к ребенку. Нужно понимать, что взрослый человек любит вас за что-то, а не просто так. Вы должны отдаваться в отношениях и тогда почувствуете взаимность. Любовь, поддержка и понимание всегда должны идти с обеих сторон.

Партнер может выбрать другого

Навязчивые мысли о том, что партнер может покинуть вас ради другого человека, не дают спокойно наслаждаться отношениями в моменте. Нужно понимать, что выбор партнера – это постоянный процесс. Не стоит отчаиваться и разочаровываться, если ваш партнер захочет прекратить с вами отношения. В начале отношений такое случается часто, поэтому и не стоит разочаровываться.

Партнер не будет идеальным

В фильмах и книгах люди ведут себя идеально – они чуткие, романтические и понимают с полуслова. В реальной жизни все совсем по-другому. Нельзя думать, что партнер читает ваши мысли. Если вы чего-то хотите, или вам что-то не нравится – говорите об этом.

Не относитесь к партнеру, как к идеальному человеку. В какой-то момент вы поймете, что ваш парень или девушка такой же человек, который имеет свои недостатки. В такие моменты стоит напоминать себе, за что вы любите этого человека.

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Нужно меняться и подстраиваться

Чтобы отношения были счастливыми и здоровыми, нужно прилагать усилия. Это может быть сложным процессом, ведь придется подстраиваться под другого человека, искать компромиссы. Не может всегда быть так, как хотите только вы, вы должны слышать своего партнера и его желания.

Важно осознать, что отношения – это сложный процесс, который требует много работы. Не воспринимайте разочарование как провал, смотрите на него как на возможность для роста.