Часто люди формують у своїй голові ідеального партнера, забуваючи, що він насправді – така сама людина, у якої може бути поганий настрій і яка може помилятися. Коли ілюзії не здійснюються, приходить почуття розчарування. То ж психологи дали кілька порад, як ставитися до стосунків, аби потім у них не розчаровуватися.

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Любов – не безумовна

Безумовною буває лише любов матері до дитини. Потрібно розуміти, що доросла людина любить вас за щось, а не просто так. Ви повинні віддаватися у стосунках і тоді відчуєте взаємність. Кохання, підтримка та розуміння завжди мають йти з обох сторін.

Партнер може обрати іншого

Нав'язливі думки про те, що партнер може покинути вас заради іншої людини, не дають спокійно насолоджуватися стосунками в моменті. Потрібно розуміти, що вибір партнера – це постійний процес. Не варто впадати у відчай і розчаровуватися, якщо ваш партнер захоче припинити з вами стосунки. На початку стосунків таке трапляється часто, тому й не варто розчаровуватися.

Партнер не буде ідеальним

У фільмах та книгах люди поводяться ідеально – вони чуйні, романтичні та розуміються з пів слова. У реальному житті все зовсім по-іншому. Не можна думати, що партнер читає ваші думки. Якщо ви чогось хочете, або вам щось не подобається – кажіть про це.

Не ставтеся до партнера, як до ідеальної людини. В якийсь момент ви зрозумієте, що ваш хлопець чи дівчина така сама людина, яка має свої недоліки. У такі моменти варто нагадувати собі, за що ви любите цю людину.

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Потрібно змінюватися та підлаштовуватися

Аби стосунки були щасливими та здоровими, потрібно докладати зусиль. Це може бути складним процесом, адже доведеться підлаштовуватися під іншу людину, шукати компроміси. Не може завжди бути так, як хочете тільки ви, ви повинні чути свого партнера та його бажання.

Важливо усвідомити, що стосунки – це складний процес, який потребує багато роботи. Не сприймайте розчарування як провал, дивіться на нього як на можливість для зростання.