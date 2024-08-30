Офіційно Лукашенко був одружений лише раз. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя білоруського диктатора.

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Важливо зауважити, що, за даними ЗМІ, Лукашенко – тиран і вдома. Диктатора неодноразово звинувачували у моральному та фізичному насиллі щодо своїх обраниць.

Хто стала єдиною дружиною Лукашенка

Зі своєю майбутньою дружиною Галиною Желнерович Лукашенко познайомився ще у школі. Згодом вони разом вирушили до Могильова, де навчалися в місцевому інституті на історичному факультеті. Відомо, що освідчився диктатор 1975 року під час романтичної прогулянки. Галина відповіла так. Того ж року вони одружилися. У подружжя народилися двоє синів: Віктор та Дмитро.



Весілля Лукашенка та Желнерович / Фото з росЗМІ

Цікавл, що Галина ніколи не супроводжувала Лукашенка під час офіційних заходів або міжнародних візитів. Лише один раз жінка з'їздила з ним до Ізраїлю.

Минули десятиліття, а новин про офіційне розлучення Лукашенка досі не було. Хоча вони з Галиною давно не живуть разом. Дружина диктатора мешкає у селі. Подейкують, що її будинок Лукашенко наказав обгородити високим парканом. Все тому, що одного разу Галину сфотографували з коровою. Відтоді її почали називати "дама з коровою". Лукашенка це страшенно розлютило. Кажуть, що він наказав забрати свійську тварину.



Галина з коровою / Фото росЗМІ

"Картопляний султанат" Лукашенка

Після неофіційного розлучення Лукашенко мав низку зв'язків з різними жінками. ЗМІ зауважують, що, вочевидь, це не завжди було добровільно: диктатор міг використовувати залякування та погрози.

Доволі гучним був роман Лукашенка з лікаркою Іриною Абельскою. Вона народила диктатору сина Миколу.



Ірина Абельська / Фото росЗМІ

Журналісти розповідали, що жінка страждала від домашнього насилля: Лукашенко її бив.

Далі Лукашенко перебував у стосунках з Іриною Дорофєєвою – зіркою "Театру пісні". Вона супроводжувала диктатора у відпустці в Сочі.

Згодом диктатора помітили у компанії 18-річної Марти Голубєвої.



Лукашенко у компанії Марти Голубєвої / РосЗМІ

Окрім того, фаворитками Лукашенка називали Аліну Роскач, Дарину Шманай та Марію Василевич.