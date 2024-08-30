Официально Лукашенко был женат лишь раз. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни белорусского диктатора.

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Важно заметить, что, по данным СМИ, Лукашенко – тиран и дома. Диктатора неоднократно обвиняли в моральном и физическом насилии в отношении своих избранниц.

Кто стала единственной женой Лукашенко

Со своей будущей женой Галиной Желнерович Лукашенко познакомился еще в школе. Впоследствии они вместе отправились в Могилев, где учились в местном институте на историческом факультете. Известно, что сделал предложение диктатор в 1975 году во время романтической прогулки. Галина ответила да. В том же году они поженились. У супругов родились двое сыновей: Виктор и Дмитрий.



Свадьба Лукашенко и Желнерович / Фото из росСМИ

Интересно, что Галина никогда не сопровождала Лукашенко во время официальных мероприятий или международных визитов. Только один раз женщина съездила с ним в Израиль.

Прошли десятилетия, а новостей об официальном разводе Лукашенко до сих пор не было. Хотя они с Галиной давно не живут вместе. Жена диктатора живет в деревне. Говорят, что ее дом Лукашенко приказал огородить высоким забором. Все потому, что однажды Галину сфотографировали с коровой. С тех пор ее стали называть "дама с коровой". Лукашенко это очень разозлило. Говорят, что он приказал забрать домашнее животное.



Галина с коровой / Фото росСМИ

"Картофельный султанат" Лукашенко

После неофициального развода Лукашенко имел ряд связей с разными женщинами. СМИ отмечают, что, очевидно, это не всегда было добровольно: диктатор мог использовать запугивание и угрозы.

Довольно громким был роман Лукашенко с врачом Ириной Абельской. Она родила диктатору сына Николая.



Ирина Абельская / Фото росСМИ

Журналисты рассказывали, что женщина страдала от домашнего насилия: Лукашенко ее бил.

Далее Лукашенко находился в отношениях с Ириной Дорофеевой – звездой "Театра песни". Она сопровождала диктатора в отпуске в Сочи.

Впоследствии диктатора заметили в компании 18-летней Марты Голубевой.



Лукашенко в компании Марты Голубевой / РосСМИ

Кроме того, фаворитками Лукашенко называли Алину Роскач, Дарью Шманай и Марию Василевич.