Конечно, самое правильное – спросить мужчину, в чем причина такого странного отношения. Однако, если не можете решиться, то мы подскажем, что может вызвать такое поведение.
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Он не хочет отношений
Если мужчина видит, что вы хотите серьезных отношений, а сам к ним не готов, то, скорее всего, он будет держаться на расстоянии. Возможно, он только недавно разошелся с любимой и не хочет вступать в новые отношения. Не пытайтесь привлечь его внимание, если он увеличивает дистанцию между вами. Сконцентрируйтесь на личном развитии или пойдите на свидание с кем-то другим. Мужчины, которые не начинают отношения, когда не готовы к ним – честны и с вами, и с самими собой.
Он нерешителен
Не все мужчины с легкостью могут пригласить девушку на свидание, проявить инициативу по сближению. Бывают случаи, когда они нерешительны или имеют мало опыта в общении с женщинами. Некоторым мужчинам нужно больше времени, чтобы решиться на первый шаг.
Он манипулирует
Также бывают случаи, когда мужчина то появляется, то игнорирует девушку, которая ему нравится. Это манипулятивные отношения, имеющие единственную цель – заставить вас думать о нем, привлечь к этой игре. Если вы познакомились с таким мужчиной, то лучше держаться от него на расстоянии и не позволять манипулировать вами. Вариантов развития таких отношений два – либо он исчезнет, либо решится предложить вам что-то большее, чем эмоциональные качели.