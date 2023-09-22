Конечно, самое правильное – спросить мужчину, в чем причина такого странного отношения. Однако, если не можете решиться, то мы подскажем, что может вызвать такое поведение.

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Он не хочет отношений

Если мужчина видит, что вы хотите серьезных отношений, а сам к ним не готов, то, скорее всего, он будет держаться на расстоянии. Возможно, он только недавно разошелся с любимой и не хочет вступать в новые отношения. Не пытайтесь привлечь его внимание, если он увеличивает дистанцию между вами. Сконцентрируйтесь на личном развитии или пойдите на свидание с кем-то другим. Мужчины, которые не начинают отношения, когда не готовы к ним – честны и с вами, и с самими собой.

Он нерешителен

Не все мужчины с легкостью могут пригласить девушку на свидание, проявить инициативу по сближению. Бывают случаи, когда они нерешительны или имеют мало опыта в общении с женщинами. Некоторым мужчинам нужно больше времени, чтобы решиться на первый шаг.

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Он манипулирует

Также бывают случаи, когда мужчина то появляется, то игнорирует девушку, которая ему нравится. Это манипулятивные отношения, имеющие единственную цель – заставить вас думать о нем, привлечь к этой игре. Если вы познакомились с таким мужчиной, то лучше держаться от него на расстоянии и не позволять манипулировать вами. Вариантов развития таких отношений два – либо он исчезнет, либо решится предложить вам что-то большее, чем эмоциональные качели.