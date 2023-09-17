На самом деле причин может быть очень много, важно понять, каких именно ошибок вы допускаетесь в поиске отношений. Их очертила психолог, арттерапевт, аспирант кафедры психологии Кристина Чопко.

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Не знаете, какого партнера хотите

Визуализация – наше все. Прежде чем начать знакомиться с мужчинами, составьте для себя список характеристик, которым должен соответствовать потенциальный партнер. Не сосредотачивайтесь на облике, а опишите качества человека, которого хотите видеть рядом.

Есть завышенные требования

Не идеализируйте. У большинства девушек в голове есть образ идеального мужчины, которого они стремятся встретить, однако очень редко все наши фантазии могут совпасть с реальностью. Перед тем, как ожидать от партнера, подумайте, на что вы готовы ради этих отношений, будете ли стараться для него так же как хотите, чтобы он старался для вас. Помните, что идеальных людей нет.

Верите в любовь с первого взгляда

Такие истории случаются, но очень редко. С первого взгляда могут возникнуть симпатия, страсть, химия, но любовь – это очень трепетное чувство, которое зарождается постепенно.

Считаете, что влюбленность будет продолжаться всегда

Развивающиеся отношения никогда не будут такими, как в начале. Вы узнаете друг друга, начинаете видеть недостатки, возникают конфликты, кризисы. Это нормально, ведь в паре оба растут, развиваются, у каждого есть собственное мнение. Важно не разрывать отношения при любом недоразумении, а слышать друг друга и находить компромиссы. Все пары ссорятся, но это вовсе не означает, что любовь исчезла.



Влюбленность не будет продолжаться всегда / Фото Canva

Не готовы вкладывать в отношения

Здоровые отношения основываются на том, чтобы удовлетворять потребности любимого человека, но без вреда себе. Такой подход должен быть с обеих сторон. Конечно, делать что-то ради собственной выгоды или постоянно ждать каких-либо действий на замену. Однако баланс должен быть.

Не готовы идти на компромиссы или всегда уступаете

Над отношениями должны работать двое. Это и об ответственности, и об общем принятии решений. Если один человек должен постоянно соглашаться или выбирать, то впоследствии его ресурс иссякнет. Если вы не готовы идти на компромиссы, то у партнера возникнет чувство пренебрежения, он будет понимать, что вам безразлично по его мнению.

Не даете шанса после первого свидания

Часто девушки полагают, что искра должна возникнуть именно на первом свидании. Если этого не произошло – дальше ничего не получится. Вовсе нет. Первое свидание – это очень нервный момент, поэтому оно в большинстве случаев не такое, каким его представляют. Не стоит сразу прекращать общение. Встретитесь еще несколько раз. А вдруг этот человек – ваша судьба.

Найти любовь – задача со звездочкой. Если долго вам не удается завязать отношения с разными мужчинами, то, возможно, стоит проанализировать свое поведение? Попытайтесь действовать не так, как всегда. Это может сработать. А прежде всего – будьте собой. Тогда точно рано или поздно найдете родного человека.