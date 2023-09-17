Насправді причин може бути дуже багато, важливо зрозуміти, яких саме помилок ви допускаєтесь у пошуку стосунків. Їх окреслила психолог, арттерапевт, аспірант кафедри психології Христина Чопко.

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Не знаєте, якого партнера хочете

Візуалізація – наше все. Перед тим, як почати знайомитися з чоловіками, складіть для себе список характеристик, яким має відповідати потенційний партнер. Не зосереджуйтеся на зовнішності, а опишіть якості людини, яку хочете бачити поруч.

Маєте завищені вимоги

Не ідеалізуйте. У більшості дівчат в голові є образ ідеального чоловіка, якого вони прагнуть зустріти, однак надзвичайно рідко всі наші фантазії можуть збігтися з реальністю. Перед тим, як очікувати щось від партнера, подумайте, на що ви готові заради цих стосунків, чи будете старатися для нього так само як хочете, щоб він старався для вас. Пам'ятайте, що ідеальних людей не існує.

Вірите в кохання з першого погляду

Такі історії трапляються, але дуже рідко. З першого погляду може виникнути симпатія, пристрасть, хімія, але кохання – це дуже трепетне почуття, яке зароджується поступово.

Вважаєте, що закоханість триватиме завжди

Стосунки, які розвиваються, ніколи не будуть такими, як на початку. Ви пізнаєте одне одного, починаєте бачити недоліки, виникають конфлікти, кризи. Це нормально, адже у парі обоє ростуть, розвиваються, у кожного є власна думка. Важливо не розривати стосунки при будь-якому непорозумінні, а чути одне одного та знаходити компроміси. Усі пари сваряться, але це зовсім не означає, що кохання зникло.



Закоханість не триватиме завжди / Фото Canva

Не готові вкладати у стосунки

Здорові стосунки ґрунтуються на тому, щоб задовольняти потреби коханої людини, однак без шкоди собі. Такий підхід має бути з обох сторін. Звісно, що робити щось заради власної вигоди чи постійно чекати якихось дій на заміну. Однак баланс має бути.

Не готові йти на компроміси або завжди поступаєтеся

Над стосунками мають працювати двоє. Це і про відповідальність, і про спільне прийняття рішень. Якщо одна людина має постійно погоджуватися або обирати, то згодом її ресурс вичерпається. Якщо ви не готові йти на компроміси, то у партнера виникне почуття знехтуваності, він буде розуміти, що вам байдуже на його думку.

Не даєте шансу після першого побачення

Часто дівчата думають, що іскра має виникнути саме на першому побаченні. Якщо цього не сталося – то далі нічого не вийде. Зовсім ні. Перше побачення – це дуже нервовий момент, тому воно у більшості випадків не таке, яким його уявляють. Не варто одразу припиняти спілкування. Зустріньтеся ще кілька разів. А раптом ця людина – ваша доля.

Знайти кохання – завдання з зірочкою. Якщо тривалий час вам не вдається зав'язати стосунки з різними чоловіками, то, можливо, варто проаналізувати свою поведінку? Спробуйте діяти не так, як завжди. Це може спрацювати. А насамперед – будьте собою. Тоді точно рано чи пізно знайдете рідну людину.