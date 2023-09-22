Звісно, найправильніше – запитати чоловіка, в чому причина такого дивного ставлення. Однак, якщо не можете наважитися, то ми підкажемо, що може спричинити таку поведінку.

Цікаво Припиніть це робити: 7 помилок, через які дівчата не можуть знайти кохання

Він не хоче стосунків

Якщо чоловік бачить, що ви хочете серйозних стосунків, а сам до них не готовий – то, скоріш за все, він буде триматися на відстані. Можливо, він лише нещодавно розійшовся з коханою і не хоче розпочинати нові стосунки. Не намагайтеся привернути його увагу, якщо він лише збільшує дистанцію між вами. Сконцентруйтеся на особистому розвитку або ж підіть на побачення з кимось іншим. Чоловіки, які не розпочинають стосунки, коли не готові до них – чесні й з вами, і з самими собою.

Він нерішучий

Не всі чоловіки з легкістю можуть запросити дівчину на побачення, проявити ініціативу у зближенні. Бувають випадки, коли вони нерішучі або ж мають мало досвіду у спілкуванні з жінками. Деяким чоловікам потрібно більше часу, щоб наважитися на перший крок.

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Він маніпулює

Також бувають випадки, коли чоловік то з'являється, то ігнорує дівчину, яка йому подобається. Це маніпулятивні стосунки, які мають єдину мету – змусити вас думати про нього, залучити до цієї гри. Якщо ви й познайомилися з таким чоловіком, то краще триматися від нього на відстані та не дозволяти маніпулювати вами. Варіантів розвитку таких стосунків є два – або він зникне, або наважиться запропонувати вам щось більше, ніж емоційні гойдалки.