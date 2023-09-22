Звісно, найправильніше – запитати чоловіка, в чому причина такого дивного ставлення. Однак, якщо не можете наважитися, то ми підкажемо, що може спричинити таку поведінку.
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Він не хоче стосунків
Якщо чоловік бачить, що ви хочете серйозних стосунків, а сам до них не готовий – то, скоріш за все, він буде триматися на відстані. Можливо, він лише нещодавно розійшовся з коханою і не хоче розпочинати нові стосунки. Не намагайтеся привернути його увагу, якщо він лише збільшує дистанцію між вами. Сконцентруйтеся на особистому розвитку або ж підіть на побачення з кимось іншим. Чоловіки, які не розпочинають стосунки, коли не готові до них – чесні й з вами, і з самими собою.
Він нерішучий
Не всі чоловіки з легкістю можуть запросити дівчину на побачення, проявити ініціативу у зближенні. Бувають випадки, коли вони нерішучі або ж мають мало досвіду у спілкуванні з жінками. Деяким чоловікам потрібно більше часу, щоб наважитися на перший крок.
Він маніпулює
Також бувають випадки, коли чоловік то з'являється, то ігнорує дівчину, яка йому подобається. Це маніпулятивні стосунки, які мають єдину мету – змусити вас думати про нього, залучити до цієї гри. Якщо ви й познайомилися з таким чоловіком, то краще триматися від нього на відстані та не дозволяти маніпулювати вами. Варіантів розвитку таких стосунків є два – або він зникне, або наважиться запропонувати вам щось більше, ніж емоційні гойдалки.