Сегодня гораздо легче знакомиться с новыми людьми и потенциальными вторыми половинками. Как правильно делать это в интернете, чтобы избежать неприятностей – читайте дальше.

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Как знакомиться в интернете

Выберите подходящую платформу для знакомства. Это очень важно, ведь каждое приложение или сайт имеет собственную идею и может быть предназначено для различных потребностей пользователей. Некоторые приложения созданы для людей, которые ищут сексуальные связи, другие – для серьезных отношений. Поэтому советуем сначала ознакомиться с описанием сайта.

Заполните свой профиль. Настройка хорошего профиля – первый ключ к успеху. Добавьте всю самую важную информацию о вас, чтобы сразу отсеять людей, которые вам точно не подходят.

Независимо от используемой программы, не пропускайте шаги при регистрации. Обязательно заполните профиль полностью и добавьте столько фотографий, сколько позволяет платформа. Чем больше вы предоставите информации, тем больше у вас шансов найти идеального партнера, ведь алгоритмы смогут сами вам его подкинуть.



Как правильно знакомиться в интернете / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Заранее сообщите о своих намерениях. В начале любого романтического общения очень важна ясность. Не стоит прибегать к загадочности. Если вы ищете партнера для секса – скажите это. Если вы хотите долгосрочные отношения – скажите это. Если вы недавно завершили 5-летние отношения и сейчас сами не понимаете, чего хотите, будьте откровенны с другим человеком и скажите ему об этом.

Чем быстрее вы честно признаетесь в своих намерениях, тем больше времени сэкономите на неудачные отношения.

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Проверьте человека в соцсетях. На сайтах знакомств может быть много мошенников, поэтому перед тем как идти на свидание с человеком, проверьте его в соцсетях. Вы можете записать его имя, проверить его страницы в инстаграме или фейсбуке. Если у вас окажутся общие знакомые – это супер.

Не переживайте слишком долго. Не общайтесь слишком долго с человеком онлайн. Длительная переписка может надоесть, и человек найдет кого-нибудь другого. Поэтому лучше не затягивайте с первым свиданием.

Не разочаровывайтесь сразу. Если алгоритмы долго подбрасывают вам "не тех" людей, не стоит сразу расстраиваться. Относитесь ко всему с позитивом и черпайте жизненный опыт.