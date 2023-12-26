Сьогодні значно легше знайомитися з новими людьми та потенційними другими половинками. Як правильно робити це в інтернеті, щоб уникнути неприємностей – читайте далі.

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Як знайомитися в інтернеті

Оберіть правильну платформу для знайомства. Це дуже важливо, адже кожен додаток або сайт має власну ідею і може бути призначений для різних потреб користувачів. Якісь додатки створені для людей, які шукають сексуальні зв'язки, інші – для серйозних стосунків. Тому радимо спершу ознайомитися з описом сайту.

Заповніть свій профіль. Налаштування хорошого профілю – перший ключ до успіху. Додайте всю найважливішу інформацію про вас, аби одразу відсіяти людей, які вам точно не підходять.

Незалежно від програми, яку ви використовуєте, не пропускайте кроки під час реєстрації. Обов'язково заповніть свій профіль повністю і додайте стільки фотографій, скільки дозволяє платформа. Чим більше інформації ви надасте, тим більше у вас шансів знайти ідеального партнера, адже алгоритми зможуть самі вам його підкинути.



Як правильно знайомитися в інтернеті / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Заздалегідь повідомте про свої наміри. На початку будь-якого романтичного спілкування дуже важлива ясність. Не варто вдаватися до загадковості. Якщо ви шукаєте партнера для сексу – скажіть це. Якщо ви хочете довготривалих стосунків – скажіть це. Якщо ви нещодавно завершили 5-річні стосунки і зараз самі не розумієте, чого хочете, то будьте відвертими з іншою людиною і скажіть їй про це.

Чим швидше ви чесно зізнаєтеся у своїх намірах, тим більше часу зекономите не невдалі стосунки.

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Перевірте людину у соцмережах. На сайтах знайомств може бути багато шахраїв, тому перед тим, як йти на побачення з людиною, перевірте її у соцмережах. Ви можете загуглити її ім'я, перевірити її сторінки в інстаграмі чи фейсбуці. Якщо у вас виявляться спільні знайомі – це супер.

Не листуйтеся надто довго. Не спілкуйтеся надто довго з людиною онлайн. Тривале листування може набриднути, і людина знайде когось іншого. Тому краще не затягуйте з першим побаченням.

Не розчаровуйтеся одразу. Якщо алгоритми тривалий час підкидають вам "не тих" людей, не варто одразу засмучуватися. Ставтеся до всього з позитивом і черпайте життєвий досвід.