Оргазм для каждого – это индивидуальная история. Позы, в которых одни получают невероятное удовольствие, другим могут показаться неудобными. Однако мы все же рекомендуем вам попробовать эти 6 поз, ведь эксперименты в постели всегда хорошая идея.
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Поза всадницы
В данной позе женщина находится сверху и может контролировать ритм и глубину проникновения члена. В такой позиции удобно стимулировать клитор – делаете это может кто-либо из партнеров.
Смелая всадница
Здесь все то же, что и в предыдущей позе, но с одной изюминкой – женщина должна повернуться к мужчине спиной.
Поза ложек
В этой позе вы сможете расслабиться и сосредоточиться на своих ощущениях. Вы должны лечь боком и согнуть ноги в коленях, одновременно мужчина должен лечь сзади вас. Во время секса он сможет ласкать вашу грудь, а вы – стимулировать клитор.
Поза с использованием вибратора
Со стимуляцией клитора хорошо справляется вибратор. Поэтому если вы с партнером открыты в постели и не боитесь экспериментов – смело применяйте этот девайс. Чтобы добавить больше игривости и страсти, вибратором может управлять мужчина.
Секс-позы для стимуляции клитора / Фото Cottonbro Studio, Pexels
Догги-стайл
Все знают, что значит, эта поза – женщина стоит на четвереньках, а мужчина входит в нее сзади. В таком положении проникновение особенно глубокое, а также происходит стимуляция точки G.
Поза пересечения параллелей
В этой позе очень удобно стимулировать грудь и клитор. Лягте на бок друг против друга и положите верхнюю ногу поверх бедер мужчины.
Рекомендуем обязательно попробовать одну из этих позиций и получить максимум удовольствия.