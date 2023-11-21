Оргазм для каждого – это индивидуальная история. Позы, в которых одни получают невероятное удовольствие, другим могут показаться неудобными. Однако мы все же рекомендуем вам попробовать эти 6 поз, ведь эксперименты в постели всегда хорошая идея.

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Поза всадницы

В данной позе женщина находится сверху и может контролировать ритм и глубину проникновения члена. В такой позиции удобно стимулировать клитор – делаете это может кто-либо из партнеров.

Смелая всадница

Здесь все то же, что и в предыдущей позе, но с одной изюминкой – женщина должна повернуться к мужчине спиной.

Експерименти вносять різноманітність у сексуальне життя, але звертайте увагу на якість контрацепції. Так, продукція Durex® проходить тестування електронікою та випробування на якість. Все, щоб ви почувалися безпечно. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи з синтетичного латексу з силіконовою змазкою DUREX® Real Feel (натуральні відчуття), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0016-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Поза ложек

В этой позе вы сможете расслабиться и сосредоточиться на своих ощущениях. Вы должны лечь боком и согнуть ноги в коленях, одновременно мужчина должен лечь сзади вас. Во время секса он сможет ласкать вашу грудь, а вы – стимулировать клитор.

Поза с использованием вибратора

Со стимуляцией клитора хорошо справляется вибратор. Поэтому если вы с партнером открыты в постели и не боитесь экспериментов – смело применяйте этот девайс. Чтобы добавить больше игривости и страсти, вибратором может управлять мужчина.



Секс-позы для стимуляции клитора / Фото Cottonbro Studio, Pexels

Догги-стайл

Все знают, что значит, эта поза – женщина стоит на четвереньках, а мужчина входит в нее сзади. В таком положении проникновение особенно глубокое, а также происходит стимуляция точки G.

Поза пересечения параллелей

В этой позе очень удобно стимулировать грудь и клитор. Лягте на бок друг против друга и положите верхнюю ногу поверх бедер мужчины.

Рекомендуем обязательно попробовать одну из этих позиций и получить максимум удовольствия.