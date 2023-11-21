Оргазм для кожного це індивідуальна історія. Пози, у яких одні отримують неймовірне задоволення, іншим можуть видатися незручними. Однак ми все ж таки рекомендуємо вам спробувати ці 6 поз, адже експерименти в ліжку – завжди гарна ідея.
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Поза вершниці
У цій позі жінка перебуває зверху і може контролювати ритм та глибину проникнення члена. У такій позиції зручно стимулювати клітор – робите це може будь-хто з партнерів.
Смілива вершниця
Тут все те саме, що й у попередній позі, але з однією цікавинкою – жінка має обернутися до чоловіка спиною.
Поза ложок
У цій позі ви зможете розслабитися та зосередитися на власних відчуттях. Ви повинні лягти боком та зігнути ноги в колінах, водночас чоловік має лягти ззаду вас. Під час сексу він зможе пестити ваші груди, а ви – стимулювати клітор.
Поза з використанням вібратора
Зі стимуляцією клітора добре справляється вібратор. Тому, якщо ви з партнером відкриті у ліжку і не боїтеся експериментів – сміливо застосовуйте цей девайс. Щоб додати більше грайливості та пристрасті, вібратором може керувати чоловік.
Секс-пози для стимуляції клітора / Фото Cottonbro Studio, Pexels
Доггі-стайл
Усі знають, що означає, ця поза – жінка стоїть рачки, а чоловік входить у неї ззаду. У такому положені проникнення є особливо глибоким, а також відбувається стимуляція точки G.
Поза перетину паралелей
У цій позі дуже зручно стимулювати груди та клітор. Ляжте на бік один навпроти одного, й покладіть верхню ногу поверх стегон чоловіка.
Рекомендуємо обов'язково спробувати одну з цих позицій та отримати максимум задоволення.