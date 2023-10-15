Как понять, что вы нашли своего идеального партнера: 11 признаков

Найти своего идеального партнера или партнершу в жизни бывает сложно. Однако есть несколько признаков, по которым можно определить, действительно ли это ваш человек.

1. Вам действительно нравятся отличия между вами

В начале отношений бывает, что противоположности притягиваются. Вам может быть весело и интересно вместе на первых свиданиях, однако впоследствии выясняется, что вы слишком разные с этим человеком.

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К примеру, вы любите путешествовать несколько раз в год, а ваш партнер или партнерша – трудоголик, который мало отдыхает. Вы должны понять, не будут ли мешать вашим отношениям эти отличия через 10 – 15 лет. Если вы считаете, что удачно дополняете друг друга, то все хорошо.

2. С этим человеком вы можете быть собой

В начале отношений многие пытаются показывать только свою лучшую сторону. Свежий маникюр, идеальный макияж и укладка – это букетно-конфетный период. Сможете ли вы быть с вашим избранником уставшей, раздраженной и просто собой? То же касается и мужчин: комфортно ли вам у этой женщины быть искренним?

Если вы не представляете себе этого, то, скорее всего, находитесь на неправильном пути.

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3. Рядом с партнером вы становитесь лучше

Если этот мужчина или женщина мотивируют вас быть лучше и раскрывают новые ваши возможности, это хороший знак. Иногда мы и сами не знаем, что способны на какие-то вещи, пока любимый человек не мотивирует нас к этому.



Как понять, что вы выбрали правильно партнера / Фото Everton Vila / Unsplash

4. Вы одна команда

Вы проводите много времени вместе: ходите в кино, в рестораны, много смеетесь, можете поехать на выходные в горы или просто провести весь день за просмотром сериалов. То есть вы отлично проводите время вместе – как лучшие друзья. Вы не можете даже представить себе разлуку с этим человеком, ведь он не только ваша вторая половинка, но и лучший друг.

5. Вы радуетесь успехам друг друга

Некоторые пары тяжело переживают карьерные или финансовые достижения друг друга. Однако идеальный партнер искренне радуется всем вашим успехам и с гордостью и восхищением рассказывает о них друзьям и родственникам.

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6. Вы беспокоитесь друг о друге

Вам приятно заботиться о вашем партнере или партнерше: приготовить утром кофе, подвести на автомобиле с работы, дать подольше поспать. Вы не прилагаете к этому каких-то чрезвычайных усилий, а делаете это, потому что хотите, чтобы другому человеку было хорошо.



О действительно "своем" партнере вам хочется заботиться / Фото Andrew Welch / Unsplash

7. Вы не планируете исправлять своего партнера

Если есть какая-то вещь, которая вам очень не нравится в другом человеке в начале отношений, то не стоит думать, что в будущем вы сможете это изменить. Это – иллюзия.

8. Между вами есть доверие

Ваш идеальный партнер должен быть первым, с кем вам захочется поделиться какими-нибудь новостями, душевными переживаниями или страхами. При этом это вовсе не означает, что вы должны рассказывать друг другу все.

9. У вас нормальные отношения с друзьями и родственниками партнера

Здесь есть важный акцент именно на слове "нормальные". Ваши отношения с друзьями и родственниками необязательно должны быть очень близки. Однако они должны быть здоровыми и комфортными и не нарушать личные границы вашей пары. Важно понимать, что эти люди никуда не денутся из жизни вашего партнера и будет лучше, если коммуникация у вас сложится хорошо.

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10. Вы имеете одинаковые взгляды на воспитание детей

Следует обсудить, хотите ли вы вообще детей. Когда? Сколько? Возможно, сейчас вы об этом совсем не думаете, но рано или поздно эта тема обязательно вынырнет на поверхность. Вы можете всю жизнь мечтать о 3 детях, а ваш муж вообще не видит себя в роли отца. Поэтому, чтобы не было неожиданностей или разочарований, следует обсудить это заранее.

11. У вас есть общие планы на будущее

Вам хорошо вместе и вы строите общие планы на будущую жизнь. Детали не важны, главное, что это вдохновляет и мотивирует вас обоих.

Заметим, все мы уникальны, поэтому признаки "идеального партнера" для каждого человека могут быть разными. То, что идеально для кого-то, необязательно будет лучшим для вас. Поэтому прежде всего рекомендуем прислушиваться к собственным чувствам.