Звездную историю любви, которая началась с дружбы, читайте в нашем материале.

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Это не была любовь с первого взгляда

Дружба между будущими супругами возникла на съемках шоу "Танцы со звездами" в 2011 году. Тогда Лилия была звездной гостьей, а Андрей – профессиональным хореографом. Телеведущая рассказывала изданию "Караван историй", как Андрей впервые посетил ее гримерку.

Он усмехнулся и протянул руку. Я посмотрела на него и... Нет, не влюбилась с первого взгляда, и не потеряла сознание от его неземной красоты, хотя он и показался мне очень симпатичным,

– шутила Лилия Ребрик.

Тогда звезда поняла, что уже видела Андрея раньше – несколько лет назад они познакомились на турнире по бальным танцам, где Лилия была ведущей. Так что у них сразу завертелись теплые и дружеские отношения. Телеведущая даже пыталась доказать партнеру, что умеет дружить с мужчинами, на что Андрей отвечал: "Это ты с ними дружишь, а они с тобой – нет. Я вот не собираюсь с тобой дружить".



Будущие супруги на шоу "Танцы со звездами" / Фото "Караван историй"

Кстати, Лилия сама избрала Андрея своим партнером на шоу. После нескольких проб с другими танцорами она пошла к руководству и сказала, что будет танцевать только с Диким. У телеведущей тогда спросили, не влюбилась ли она, на что та просто рассмеялась.

Я точно не думала, что этот симпатичный парень – мой будущий муж,

– рассказывала Лилия.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий на шоу "Танцы со звездами": видео

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Партнеры по танцам проводили вместе много времени: общались в гримерке, обедали. У них не было букетно-конфетного периода, ведь Ребрик и Дикий полностью увлеклись танцами. Телеведущая даже шутила, что если бы сразу знала, что полюбит Андрея, то рассказывала бы ему меньше смешных историй о себе.

Завершение шоу стало толчком к тому, что партнеры признались в своих чувствах. Лилии было так грустно из-за того, что проект должен был вскоре завершиться, что она даже плакала в гримерке. После одного из эфиров, ведущая и хореограф просидели в ресторане несколько часов и поняли, что хотят быть вместе. Хотя они и не победили на шоу "Танцы со звездами", но все же одержали там кое-что важнее победы – семью.

Свадьба на всю страну

Когда хореограф пришел на проект "Танцы со звездами", то находился в длительных отношениях с коллегой по цеху. В одном из интервью Лилия рассказывала, что не считает, что разрушила предыдущие отношения Андрея.

Я не чувствовала себя разлучницей, потому что у мужчины есть свои глаза. Мы сделали осознанный выбор. Нам не было 16 лет. Не было замысла кого-то отбивать,

– объясняла актриса.

Влюбленные решили долго не тянуть и сразу после проекта поженились. Они планировали тихонько расписаться, однако получилось громко – на всю страну. Сестра Лилии тайком пригласила самых близких друзей, среди которых были и журналисты. Похоже, новобрачным эта идея понравилась, ведь на свадебных фото они сияют от счастья.

Уже вечером на гала-концерте "Танцев со звездами" показали сюжет со свадьбы Лилии и Андрея.



Лилия и Андрей планировали тихонько расписаться / Фото из инстаграма телеведущей



Праздник для молодоженов организовала сестра невесты / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Через пол года у пары родился первый ребенок – дочь Диана. Еще через 5 лет, в 2018 году – Полина. 10 октября 2023 года счастливые супруги сообщили, что ожидают пополнения.

В 2021 году пара сделала свадебную фотосессию на юбилейную годовщину бракосочетания. Лилия надела роскошное белое платье, а Андрей – черный смокинг с бабочкой. За 10 лет огонек в любви в их глазах не угас. Они были так же влюблены, как и в 2011-м.

Кстати, на годовщину пара решила купить загородный дом, ведь во время пандемии коронавируса им очень понравилось жить за город.

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Война не смогла разделить влюбленных

Когда в Украине началась полномасштабная война, Лилия не уехала с детьми за границу. В подкасте "Олега френды" телеведущая рассказывала, что они с мужем всегда вместе, поэтому не смогли бы пережить такую разлуку. Однако супругам все равно пришлось жить на два города. Поскольку в Киеве было опасно, они отвезли дочерей в Черновцы, а сами вернулись в столицу, потому что должны были работать. Родителям было очень тяжело без детей.

Несмотря на все, война еще больше сблизила Лилию и Андрея. Телеведущая всегда считала себя сильной женщиной, однако она честно призналась Viva, что сейчас ей страшно. Андрей старается планировать свой день так, чтобы возить Лилию на работу, потому что она боится ездить сама. Все дела пара старается делать вместе.

До великой войны у них была традиция – вкладывать детей спать и вместе смотреть фильмы. Даже утренние эфиры Лилии не мешали такому проведению времени с любимым.

Сейчас женщина мечтает о "простом человеческом счастье". Хочет увидеть большой семейный стол, который соберется в мирной Украине и в доме, где пахнет пирогами.