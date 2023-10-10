Какая история объединяет одну из самых известных украинских пар – расскажем в материале.

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История любви семьи Решетников

Григорий и Кристина поженились в 2010 году, но познакомились на два года раньше. Нынешних супругов соединило телевидение – они работали вместе. В одном из своих интервью мужчина признавался, что сразу заприметил привлекательную девушку. Но она совсем не обращала внимания на ухаживания.

Только через некоторое время телеведущий смог пригласить любимую на их первое свидание – поиграть в боулинг. Помог в этом их общий знакомый. После этого отношения семьи Решетников завязались. Впоследствии Кристина вспоминала, что это была любовь с первого взгляда. И она была уверена, что они с Григорием будут вместе.

Впрочем, рабочий график Григория испытывал на крепость терпения Кристины. Но, по словам мужчины, она относилась к этому с пониманием. Решетник признавался, что не брался за новую работу, не посоветовавшись перед этим с женой. Свою Кристину он откровенно называет музой, которая должна быть у каждого творческого человека.

Впоследствии не замедлила и свадьба. Ее праздновали в Ивано-Франковске и имели 150 приглашенных гостей. По словам Кристины, запомнился невероятный холод – было всего +10. Поэтому греться приходилось страстной любовью. Гуляли новоиспеченные супруги до утра, а на следующий день Кристина узнала первую брачную тайну любимого!

Оказалось, что накануне свадьбы молодожены не спали сутки от волнения и Григорий почти проспал утром, если бы ему не позвонила Кристина. Как она сама вспоминала, тогда ее избранник ни пары из уст не промолвил, что опаздывает на собственную свадьбу – ситуация как в кино.

Сейчас супругов объединяют трое сыновей, которыми они гордятся и безгранично любят. А самое главное в жизни, по словам семьи Решетников, найти свою половинку, чувствовать, что ты любишь и любят тебя. Григорий убежден, что в семье важно работать над отношениями. Надо уважительно относиться к своей второй половинке, что он сам делает.

Последнее время, как и для многих украинцев, стало настоящим испытанием для звездной семьи. На свою 12-ю никелевую годовщину Григорий откровенно признался, что их отношения с Кристиной окрепли за время войны. Они ценят каждый миг, проведенный вместе, и являются опорой друг для друга.